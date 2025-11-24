林飛帆護航「國防手冊」大翻車！凌濤開酸：洗地不成反自打臉

耗資逾4000萬預算的《台灣全民安全指引》（國防手冊）近日陸續發放，國安會副祕書長林飛帆強調，長期受到軍事威脅的國家，包括芬蘭、瑞典、波羅的海三國，都已長年推動全民防衛手冊。國民黨桃園市議員凌濤一比對後直呼「大翻車」，批林洗地不成反而自打臉。

耗資逾4000萬預算的《台灣全民安全指引》（國防手冊）近日陸續發放。（圖/資料照）

凌濤今天（24日）在臉書發文表示，國防手冊大費公帑，內容充斥意識形態，而明明是國防部出版，卻由林飛帆出來大秀洗地，宣稱台灣跟法國、芬蘭、瑞典等國一樣，說是台灣接軌國際，嚇阻敵人威脅。

國民黨桃園市議員凌濤。（圖取自凌濤臉書）

凌濤指出，經他們一比對，結果真是大翻車，衡諸法、芬、瑞，在全國性規模的手冊裡，前言都僅快速簡介「韌性」所代表的意義，結果根本不像台灣，把理應公共化、不分執政權的全國國防手冊變成民進黨賴清德的私家文宣，在全國性國防事務大大落款，洗地不成反而自打臉。

凌濤強調，全社會防衛任性「人人有責」沒錯，但全體國人反對民進黨「國防私有化」，民進黨要認知「政權會更迭，國防要連續」，軍隊早已國家化，民進黨走回頭路，把國防當作民進黨的宣傳品，全民都看不下去！

凌濤痛批，雖然說「萊爾不會就是不會」，但賴清德任內的國防手冊指引，賴清德想落款就落款，口裡過去喊著反對獨裁者，實際上卻喜歡當自戀的獨裁者，果然是不凡的「萊爾·區特校長」，當然周圍的「萊爾子弟兵」也樂於吹捧，安定的繼續坐享高位。他們希望在討論地方財劃法，還有台美關稅投資額之時，民進黨政府應該省著點，稍微撙節人民納稅錢吧！

