林飛帆：無法接受黃國昌政治立場巨幅轉變

國安會副祕書長林飛帆今天接受廣播節目訪問，被問及昔日太陽花學運夥伴黃國昌立場轉變，林飛帆表示，於公沒辦法接受黃國昌政治立場這麼巨幅的轉變，於私讓很多過去的朋友心裡很不好受，感覺「可惜」。他認為黃國昌不擇手段收集其他政治人物行程，跨越紅線，對整體政治文化有很巨大的傷害，類比美國「水門事件」。

林飛帆今天接受廣播節目主持人周玉蔻專訪，被問到怎麼看黃國昌的立場轉變。林飛帆表示，於公的部分，「我們沒有辦法接受他政治立場這麼巨幅的轉變」。

林飛帆說，對黃國昌來講，可能覺得自己一以貫之沒有改變，但對他們來講，一個過去跟他們站在一起，反對國民黨各式各樣政策，特別是兩岸路線，到現在可以跟國民黨走在一起，甚至抹去了兩岸政策立場的差異，投票行為在國會裡服膺國民黨黨團相關立場，「對很多人都無法接受」。

於私的部分，林飛帆說，他當然沒有立場直接批評黃國昌，但站在過去曾共事的朋友，「是蠻可惜的」，很多過去的朋友心裡很不好受。

主持人問「是否有被背叛的感覺？」林飛帆說，他比較不會用這個字，黃國昌可能會覺得，他們選擇加入了民進黨，政治立場不一樣，而黃國昌的選擇，對他們來講，「蠻可惜的」。

主持人追問，在太陽花運動時，黃國昌與當時的總統府副祕書長蕭旭岑見面，「是否一度懷疑黃國昌可能背叛？」林飛帆說，「當時當然有」，不過當初包括他在內的很多朋友是幫黃國昌辯護，理解黃國昌為何起心動念想要去談，是站在比較幫黃國昌辯護的立場。

林飛帆解釋，當初不希望運動內部互相攻擊，當然他會承認判斷嚴重錯誤，事後回頭過來看，這11年下來很多點點滴滴不足為外人道。

主持人問，黃國昌現在對台灣民主的破壞力很強；林飛帆回答說「是、對！」他認為，對整個政治文化蠻巨大的傷害，包括不擇手段方式收集其他政治人物行程，已跨越一定程度紅線，這有無法律責任，司法會處理釐清，但政治倫理上，這是蠻嚴重問題，可能是類比美國的「水門案事件」，對台灣社會的衝擊影響大。