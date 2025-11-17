林飛帆：全民安全指引 明年1/5完成980萬家戶發送

（中央社記者葉素萍台北17日電）國防部9月推出新版「台灣全民安全指引」，國安會副秘書長林飛帆今天表示，台灣全民安全指引手冊19日開始首批印製與驗收，將比照選舉公報，透過各縣市民政系統村里長等基層發送，計畫明年1月5日前完成全台980萬家戶普發。

賴總統9月在全社會防衛韌性論壇表示，國防部已發布新版全民國防手冊「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，將讓家家戶戶都能得到這份安全指引。

林飛帆向媒體指出，手冊由國防部全民防衛動員署負責編製與印刷，預計11月19日左右開始首批印製與驗收，未來將經地方民政系統村里長協助，以類似發放選舉公報的方式，進行家戶投遞發放，計畫明年1月5日前完成全台灣家戶普發，確保全台灣980多萬家戶，每戶都有一本。

林飛帆表示，手冊總印製量約1100 萬份，除中文版外，已準備英語版本，並將透過外交部聯絡駐台機構，發放給在台的外國籍人士，其他語言版本會逐步討論並推動，網站上也提供翻譯內容供查閱。

他說，新版手冊是參照國際經驗、特別是北歐國家經驗後編撰而成，主要有3個特色，一、切合國際經驗： 內容涵蓋平時的物資準備、不同情境下的災害應對，包括天災與極端戰時狀況；居家儲備建議，提倡每家戶應儲備足夠的食物、水及民生必需品，並將日常使用的基本物資放在緊急避難包中。

林飛帆說，第二、融合不同情境：如何應對天災、地震、土石流，以及前陣子的堰塞湖溢流等情況，手冊中都有紀錄，同時面對如戰爭的極端情況，該怎麼應處，手冊中也有相關的安全指引。

林飛帆表示，第三、手冊中首次清楚地向全民社會宣告：面對戰爭威脅，台灣絕不會投降。任何關於政府投降或國家戰敗的訊息，都是假訊息。

他說，目的是展現防衛意識，告訴民眾須具備此信念，並認知敵方可能透過假訊息混淆社會、瓦解國民信心。告知民眾如何參與協防工作、保護彼此，包括提供內政部防災士訓練課程的相關資訊，以及後備軍人、替代役的配合資訊。

林飛帆強調，普發手冊並非台灣獨有，國際上重要國家諸如瑞典、芬蘭均有發放全民防衛手冊給民眾，另外，捷克也正準備於今年發放全捷克民眾「72小時」生存指南，法國也預計於今年向全法國民眾發放「生存指南」，其中包括戰場應對指引。（編輯：萬淑彰）1141117