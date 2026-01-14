林騰鷂列「十大惡行」批賴清德違憲亂政 直指彈劾是制裁開端

立法院今日召開彈劾總統公聽會，東海大學法律系退休教授林騰鷂直指賴清德「十大惡行」毀憲亂政。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 立法院國民黨團、民眾黨團日前對總統賴清德提出彈劾案，今明兩日召開公聽會，要請社會公正人士發表意見。東海大學法律系退休教授林騰鷂受民眾黨團邀請，今（14）日出席並發言，逐一說明其對總統賴清德施政與憲政作為的嚴厲批判，直言彈劾「只是制裁的開端」。

立法院今日召開全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會

林騰鷂表示，賴清德曾自稱「我不貪、不取，你們為什麼要彈劾我」，但他認為此說法「無知、無恥又無賴」，強調「錯誤的政策比貪汙更可怕，不當的人事安插也比貪汙可怕，更可怕的是濫用公權力、亂花人民的血汗納稅錢」，因此有必要將賴清德上任一年七個多月來的作為攤在陽光下檢視。

林騰鷂指出，第一項最嚴重的惡行，是賴清德「背叛人民，違反憲法忠誠義務」。他提到，賴清德在競選總統期間曾公開承諾，當選後將召集朝野協商推動憲政改革，也曾在接受網路節目訪問時宣示要推動司法改革、處理「恐龍法官」問題，但執政後卻反而稱許相關作為，與過去承諾形成強烈對比。他強調，總統依憲法第48條宣誓「遵守憲法、盡忠職務，如有違誓願受嚴厲制裁」，而今日的彈劾正是制裁的起點。

第二項惡行，林騰鷂直指賴清德「不依憲公布法令、不依法行政」，並歸納為「四個不一」。包括不依法編列預算，導致立法院無法實質審查；不依憲法副署制度運作，使行政院長未能發揮制衡總統的角色；不依憲接受立法院覆議後的法案，違反憲法增修條文規定；以及不依憲正常召開行政院會議，未能統合各部會意見，導致重大公共安全問題。

第三項惡行，林騰鷂批評賴清德在公布法令時，於文件中註記「已申請釋憲及暫時處分」，形同以政治信令干預依法公布法令的程序，質疑此舉對行政體系發出錯誤訊號，直言「不像一個總統的作為」。

第四項，林騰鷂指出賴清德「長年操弄、策動對立法委員的大罷免」，違憲打壓多數人民選出的國會，並表示大罷免行動已引發社會反感，最終「33比0」的結果更是對總統的重大打擊。

第五項惡行，則是賴清德兼任黨主席，並結合行政院、監察院及民進黨團推動釋憲，侵蝕國會權力，推翻民進黨過去主張的國會改革立場。林騰鷂指出，國會調查權與藐視國會罪原本就是民進黨長期主張，執政後卻全面翻臉，導致立法院功能遭到癱瘓，官員可在國會恣意發言，嚴重侮辱人民。

第六項，林騰鷂批評賴清德將國政「選舉化」，以動員取代治理。他表示，賴清德上任後頻繁拜廟、造勢、輔選、製作宣傳影片，卻未能妥善處理重大國政問題，並點名少子化辦公室爭議與重大經貿案件，質疑高達1.25兆元的政策內容竟僅以兩張A4紙、七條條文交代，形同對人民的羞辱。

第七項惡行，是賴清德兩度親自遴選「不合格」的大法官人選，嚴重敗壞司法公信力。林騰鷂指出，相關提名在立法院審查時遭到否決，正是國會為人民把關的結果。

第八項，林騰鷂抨擊賴清德稱許「妄跨裁判」的大法官，放任憲法法庭在未正常組成的情況下作出判決，違背重要程序法原則，並引用相關法律程序規定，指總統此舉已構成重大憲政爭議。

第九項惡行，林騰鷂指出，賴清德未讓請病假長達一年的監察院長辭職，坐視監察院職能敗壞。他強調，依相關法規，辭職若未獲核准，一個月後仍應生效，質疑總統是否已涉及失職。

第十項，林騰鷂總結，賴清德「罔顧民生、全面施政失能」，卻頻繁下鄉進行政治動員，甚至形同「把總統職務做賤」。他直言，透過大罷免與大輔選卸責立法院的作法，只會讓人民更加看不起這位總統。

