林騰鷂：敗壞法治國憲令的大法官
林騰鷂／東海大學法律系退休教授
憲政的崩壞，往往不是來自坦克進城或赤裸裸的政變，而是始於少數人「自以為崇高」的錯誤詮釋。當掌握憲法最終解釋權的機關，自認可以為了某種抽象價值而凌駕法律時，真正的憲政災難，就已悄然展開！
近日憲法法庭作成一一四年憲判字第一號判決，部分大法官竟主張：憲法及憲法增修條文僅規定司法院設大法官，並未明文規定大法官行使職權的具體程序，因此得基於所謂「程序自主權」，在必要時不受《憲法訴訟法》拘束。此一論述，表面高舉憲法，實質卻是對憲法最致命的背叛，因為它徹底無視憲法第一百七十五條的存在。
憲法第一百七十五條第一項明定：「本憲法規定事項，有另定實施程序之必要者，以法律定之。」此一條文是我國法治國原則的樞紐條款。它清楚宣示：凡涉及憲法職權之具體行使，只要需要程序，就必須由立法院以法律加以規範。這不是選項，而是憲法命令；不是枝節，而是權力分立的底線！
依此明文，國會所制定的《憲法訴訟法》《司法院組織法》以及《中央法規標準法》，皆屬於憲法明示授權下所形成的「憲法直接子法」。其功能，正是將抽象的憲法權力，轉化為可預測、可監督、可責任歸屬的制度運作。這些法律的拘束對象，當然包括——而且首先包括——大法官本身！
然而，參與本號判決的部分大法官，卻刻意將憲法第一百七十五條「消音」，轉而虛構出一個憲法從未授權的「程序自主權」，甚至進一步將三名拒絕參與評議的大法官，類推為「依法迴避」，不計入現有大法官總額，並藉此拼湊出形式上的表決結果。這種作法，不僅欠缺任何明文法律依據，更已構成重大而明顯的程序違誤！
從司法實務觀之，問題其實再清楚不過。無論高等法院或最高法院，若遇合議庭法官拒絕或抵制評議，不問其原因，標準作法皆是等待改組、補實人數或換庭後再行評議。從未、也不可能出現僅由兩名法官作成高院裁判，或僅由四名法官作成最高法院裁判的情形。原因無他，正因司法裁判的正當性，並非來自急於做出結論，而是來自「合法組成」與「依法評議」。
司法的本質，是被動、自制，且必須嚴格受程序法拘束的主權作用。若連憲法法庭都可以因為成員意見分歧，便自行重定「現有總額」，排除不同意見者而逕行裁判，那麼所謂合議制，便只剩下外殼，司法也不再是依法裁判的機關，而是自我授權的權力怪獸！
更根本的問題在於，這樣的作法，已與憲法第八十條正面衝突。該條明定：「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。」其中所稱之「法律」，當然不僅是實體法，更包括規範審判程序的訴訟法。若程序法僅在「我願意遵守時」才適用，那麼「依法獨立審判」就不再是憲法原則，而淪為權力者的自我宣示。
支持本號判決者，或以「憲法連續性」、或以「避免憲法法庭癱瘓」為由，為程序逾越辯護。然而，動機的自我正當化，永遠無法取代程序的合法性。一旦承認「為了守護憲法，可以不守法律」，那麼憲法將不再是限制權力的最高規範，而成為權力隨時可援引的政治語言。
司法之所以能成為法秩序的最後裁決者，並非因其「崇高」，而是因其同時具備合法性與正當性。合法性，來自是否依法律與法定程序行使權力；正當性，則來自人民是否願意在心理上承認並接受該裁判的權威。這種正當性，從來不是司法機關自我感覺良好即可取得。
今日真正的問題，早已不是單一判決對錯的爭論，而是憲政路線的重大岔口：我國究竟是「法律拘束權力」的法治國，還是由少數人自行決定是否受法律拘束的審判國？當最高憲法解釋機關自外於法律，整個憲政秩序，便已失去最後的煞車系統！
守護憲法，從來不是高喊抽象價值，而是謙卑地服從那些清楚寫在憲法條文中的限制。看不見憲法第一百七十五條、卻高談憲法至上的大法官，或許仍自認在捍衛憲法；但歷史終將清楚記錄：敗壞法治國憲令的，正是這種「自以為正確的失明」。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
陳嘉宏專欄：賴清德應啟動第三波大法官提名
鄭任汶專欄：黃國昌比介入管委會的黑道更窮凶惡極
那些說5位大法官獨裁的人才是獨裁
其他人也在看
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 322
白營再失1將！陳諭韋「宣布退出民眾黨」痛訴原因 黨部證實了
民眾黨近來風波不斷，前主席柯文哲因涉入「京華城案」而頻繁出入法院；現任黨主席黃國昌也因「狗仔隊風波」捲入爭議，面臨司法訴訟。沒想到今（25）日再度傳出消息，在台中市北屯區原本有意代表白營參選市議員的陳諭韋，已經正式辦理退黨，並提交聲明書！三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 121
害怕打不過綠營？國民黨證實了：「這4縣市」藍白合共推人選
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，國民黨中常會昨（24）日通過「2黨協商工作小組」，組發會主委李哲華證實，將與民眾黨共同協商討論4縣市，產生最能勝選的人。民視 ・ 17 小時前 ・ 70
鏡觀／連大法官說了都不算的憲政體制
也許你不知道，截至上週五為止，我們國家的憲法法庭已經有超過300多天無法運作了。藍白把持的立法院於去年底聯手修改了《憲法訴訟法》，提高了憲法法庭評議人數的門檻。原有大法官中有七名任期屆滿卸任，過去這段時間，賴清德總統曾經2度提名大法官人選，不過，全數遭立法院封殺。簡單的說，舊的退了，新的補不進來，大法官人數不夠，無法成會。三權分立的民主憲政就這樣缺了一隻腳。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 388
影/王義川率「立院八家將」大鬧立院！謝寒冰狠酸：出來給人笑的
民進黨立委王義川在23日立法院程序委員會中，帶領八名綠委上台，這一行為引發了藍綠雙方的激烈口角。藍委羅智強質疑民進黨是否害怕發言，而媒體人謝寒冰則認為，綠營不應該只會指責在野黨不敢倒閣，自己完全有能力提出倒閣提案，但卻選擇不這麼做，總統賴清德也沒種辭職大家重選，只是在鬧笑話。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 112
民進黨2026派誰對決高虹安？學者預言「空降人選」：關鍵在這2人
新竹市長高虹安涉詐領國會助理費案停職，高院於16日二審宣判出現大逆轉，撤銷貪污罪，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金。高虹安也在18日復職重返新竹市府上班，目前看來2026競選連任，志在必得，外界關注民進黨會派誰出戰？對此，銘傳大學廣電系主任杜聖聰在廣播節目《POP大國民》分析，民進黨的2026新竹市長人選很大可能是空降，而最終會是誰出戰，這2人的......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 58
藍支持度下跌！蔡正元揭背後關鍵：國民黨中央的警訊
台灣民意基金會23日公布最新民調，政黨支持傾向部分，民進黨38.4%，較上月增7.3％、國民黨20.6％，較上月減5.2％，民眾黨16.7%、較上月增2％。前立委蔡正元今（24）日說，這是國民黨中央的警訊，要檢討哪個環節出狀況，推卸問題恐讓選舉大敗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 142
藍營竹縣接班人之爭擦出火花！徐欣瑩參選聲明引地方反彈 楊文科說重話「板蕩識忠臣、時窮節乃見」
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導新竹縣長期是藍營優勢選區，現任縣長楊文科連任屆滿，藍營角逐者眾，副縣長陳見賢、現任立委林思銘、徐欣瑩都先後表態爭取...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
「我會跟他拚到底」吳怡萱直指鍾小平 黃暐瀚斷言白營2小雞會
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導民眾黨備戰2026年台北市議員選舉，前副秘書長許甫與前發言人吳怡萱日前辭去黨職，正式投入地方選戰。兩人今（25）日接受媒...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 7
阿斯夫拉贏宏國大選！曾讚台灣邦交好百倍
[NOWnews今日新聞]台灣前友邦宏都拉斯上月底舉行大選，在開票過程僵持數週後，宏都拉斯選舉委員會（CNE）當地時間週三宣布，由保守派「國家黨」候選人阿斯夫拉（NasryAsfura）勝選，另外2位...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 25
蘇貞昌12年前怒噴一句！網酸爆：跨時空打臉
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案，加上憲法法庭在僅有5名大法官出席、未達法定評議門檻的情況下，仍宣告《憲訴法》修法違憲，引發外界對憲政運作的高度質疑，相關爭議持續...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 11
童子瑋出戰基隆市長！吳子嘉一句話斷言結局
[NOWnews今日新聞]民進黨昨（24）日召開選對會，經一番討論後取得共識，下午由發言人吳崢宣布，徵召民進黨立委陳素月出戰彰化，以及基隆市議長童子瑋參選2026基隆市長，預計在31日加開中執會，並召...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 7
民進黨選對會徵召陳素月選彰化縣長 邱建富醞釀「走自己的路」
民進黨布局2026地方大選，選舉對策委員會今（24日）拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，將提報中執會完成提名程序。爭取提名的前彰化市長邱建富日前放話不惜脫黨參選，並質疑民調結果不尋常，今受訪透露已寄出申請複查民調信函，看黨中央如何處理，若有清楚答案會理性面對，「但如果一意孤行，當然我們會走自己的路」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 4
轟藍白用各種理由擋總預算案 賴清德動怒：有什麼資格跟人家談憲政？
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導115年度中央政府總預算案持續卡關，至今在立法院仍未付委審查。總統賴清德今（25）日喊話立法院儘速排審，同時罕見公開痛批...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 47
總預算卡關近3,000億元 主計長陳淑姿：12萬新生兒補助恐受影響
總預算卡關近3,000億元將影響民生與國家計畫，行政院主計長陳淑姿於今（24）日財委會指出，其中包括生育補助、AI投資及災害預備金，若遲未核准，恐衝擊12萬名新生兒及未來科技發展。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 9
高雄起風了！柯志恩「勝利路」啟動選戰 宣示明年入主高市府
藍委柯志恩昨日正式獲黨中央徵召，代表國民黨參選2026高雄市長，今日上午在鳳山區勝利路舉辦活動，象徵明年12月25日勝選入主高雄市政府。柯志恩笑言「3年前參選每個人都以為我是炮灰，沒想到留下1個殘骸」，她會繼續深耕高雄，期盼明年此時此刻贏得勝利。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
彈劾總統？吳靜怡：黃國昌人生只剩下寄情賴清德，可悲！
行政院長卓榮泰不副署財劃法，在野黨宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序。民眾黨主席黃國昌說，26日會提出整個彈劾程序草案，並邀賴總統以被彈劾人身分列席說明；另規劃在全國舉辦公聽會後，才正式進入投票表決程序。政治評論員吳靜怡表示，黃國昌人生卻只剩下寄情賴清德，可悲！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
邊境衝突影響 吳哥古蹟遊客銳減、業者生意慘淡
（中央社柬埔寨暹粒24日綜合外電報導）受柬泰邊境衝突影響，歷史悠久的著名觀光勝地吳哥古蹟遊客驟減，園區內顯得異常冷清，業者生意慘淡。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「連預算都不審」 總統轟在野：沒資格談憲政
面對朝野僵局，國、眾兩黨已發話，26號要在立法院正式啟動「彈劾總統」的程序。在那之前，今天（25）下午，總統賴清德就「重話批評」在野黨，用各種政治理由阻擋國家發展，若連總預算都不審查，在行憲紀念日這天，在野黨「有什麼資格談憲政？」TVBS新聞網 ・ 10 小時前 ・ 19
賴清德重話指藍白沒資格談憲政 黨政人士：意在凸顯這3點
藍白兩黨持續在立法院阻擋明年度中央政府總預算案與1.25兆元國防特別預算審查，賴清德總統今天說，如果立院沒辦法如期審查115年度中央政府總預算，還有什麼資格再談憲政？黨政人士則指出，總統主要凸顯3點，包括：跨年在即，明年度總預算仍卡關無解；其次，政黨競爭不應犧牲國家利益；再者，在野黨對國防特別預算口自由時報 ・ 10 小時前 ・ 8