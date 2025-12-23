林鳳嬌「買房像買手帕」低調當台北地產大亨 砸1.6億買都更潛力房

72歲金馬影后林鳳嬌1982年和成龍結婚，生下一子房祖名，婚後林鳳嬌專心當丈夫背後的女人，更常現身幫兒子活動站台。媒體報導，林鳳嬌閒雲野鶴的生活中有一項嗜好就是買房，據知她在台北砸錢買了不少房子，出手之闊綽被形容「買房像買手帕」，近期她被曝光花了1.6億台幣買下北市仁愛圓環餐廳「京兆尹」舊址，為的是看好之後的都更發展。

據《鏡報》報導，京兆尹餐廳創立於1966年，以酸菜白肉鍋、宮廷菜色走紅，曾有不少知名、國際巨星造訪品嘗美食，但該餐廳2017年5月宣布停業，之後便閒置了8年，知情人透露該地早已易主換房東，但買下台北精華地段的房子卻多年不做任何處置，令人好奇背後的金主身分，細查才發現是成龍太太林鳳嬌買入。

報導指出，林鳳嬌平時就常購屋經營房地產、買法拍屋等，8年前她花了1.6億買下京兆尹餐廳的一、二樓，業界人士觀察後認為，對林鳳嬌來說可能不缺租金收入，如何能將財產保值、增值才是重點，而京兆尹餐廳附近近年有不少都更案，林鳳嬌應該是看好京兆尹餐廳的潛力，認為其有望因為都更受益，未來更有可能錢滾錢，滾出該房產的更大價值。

而林鳳嬌出生在台北市士林社子島，小時候家境並不富裕，中學還沒畢業才14歲就訂出社會工作，遇上甄珍因工作太多無法尬戲的好時機，林鳳嬌受邀替代甄珍演出《潮州怒漢》而逐漸走紅，1979年分別以《小城故事》、《汪洋中的一條船》得到金馬獎最佳女主角獎和亞洲影展演技最突出女主角獎。

就在當紅之際，林鳳嬌和成龍傳出緋聞，兩人1981年認識，隔年就在美國洛杉磯秘密登記結婚，成龍曾在自傳中分享第一次看到林鳳嬌的想法，說：「這個女孩長得好清純、驚為天人」，又發現對方平易近人、沒有明星架子，又跟成家班的兄弟合得來。1999年成龍爆出和吳綺莉的緋聞，林鳳嬌不離不棄，更讓成龍對她死心踏地，還為此修改遺囑內容，表示身後超過22億港幣（約89億台幣）的所有家產將歸林鳳嬌。

