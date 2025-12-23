林鳳嬌「買房像買手帕」低調當台北地產大亨 砸1.6億買都更潛力房
72歲金馬影后林鳳嬌1982年和成龍結婚，生下一子房祖名，婚後林鳳嬌專心當丈夫背後的女人，更常現身幫兒子活動站台。媒體報導，林鳳嬌閒雲野鶴的生活中有一項嗜好就是買房，據知她在台北砸錢買了不少房子，出手之闊綽被形容「買房像買手帕」，近期她被曝光花了1.6億台幣買下北市仁愛圓環餐廳「京兆尹」舊址，為的是看好之後的都更發展。
據《鏡報》報導，京兆尹餐廳創立於1966年，以酸菜白肉鍋、宮廷菜色走紅，曾有不少知名、國際巨星造訪品嘗美食，但該餐廳2017年5月宣布停業，之後便閒置了8年，知情人透露該地早已易主換房東，但買下台北精華地段的房子卻多年不做任何處置，令人好奇背後的金主身分，細查才發現是成龍太太林鳳嬌買入。
報導指出，林鳳嬌平時就常購屋經營房地產、買法拍屋等，8年前她花了1.6億買下京兆尹餐廳的一、二樓，業界人士觀察後認為，對林鳳嬌來說可能不缺租金收入，如何能將財產保值、增值才是重點，而京兆尹餐廳附近近年有不少都更案，林鳳嬌應該是看好京兆尹餐廳的潛力，認為其有望因為都更受益，未來更有可能錢滾錢，滾出該房產的更大價值。
而林鳳嬌出生在台北市士林社子島，小時候家境並不富裕，中學還沒畢業才14歲就訂出社會工作，遇上甄珍因工作太多無法尬戲的好時機，林鳳嬌受邀替代甄珍演出《潮州怒漢》而逐漸走紅，1979年分別以《小城故事》、《汪洋中的一條船》得到金馬獎最佳女主角獎和亞洲影展演技最突出女主角獎。
就在當紅之際，林鳳嬌和成龍傳出緋聞，兩人1981年認識，隔年就在美國洛杉磯秘密登記結婚，成龍曾在自傳中分享第一次看到林鳳嬌的想法，說：「這個女孩長得好清純、驚為天人」，又發現對方平易近人、沒有明星架子，又跟成家班的兄弟合得來。1999年成龍爆出和吳綺莉的緋聞，林鳳嬌不離不棄，更讓成龍對她死心踏地，還為此修改遺囑內容，表示身後超過22億港幣（約89億台幣）的所有家產將歸林鳳嬌。
其他人也在看
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 75
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 47
林襄被爆冷凍、人氣雪崩 經紀人莉奈不忍回應了
近來隨著啦啦隊市場版圖變化，外界盛傳啦啦隊女神林襄工作量銳減、與經紀人鬧僵等傳聞。經紀人莉奈正式發聲回應，強調公司與藝人始終穩健前行，外界所謂「冷凍」、「失勢」並非事實。莉奈表示，從去年底起確實出現不少紛擾，但公司與李芷霖、林襄在每一項工作上依舊全力以赴，也持續獲得品牌主肯定。莉奈表示在韓流啦啦隊成自由時報 ・ 3 小時前 ・ 22
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 1 天前 ・ 11
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
陳都靈爆遭「燒臉獻祭」離世 走路「1怪狀」洩真實近況！
娛樂中心／江姿儀報導中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，網路上至今流傳「獻祭」、「虐殺」等各種陰謀論，爆出不少中國娛樂圈黑幕。事後有人爆料，中國多位明星被盯上，其中32歲女星陳都靈遭傳為于朦朧後的第2人，還稱她受困遭虐、臉部遭人焚燒，還傳出她被獻祭已離世，甚至稱如今露臉的都是替身。雖然工作室已發聲否認，但陳都靈直播、公開露面的「詭異畫面」仍瘋傳。她昨（21日）出席活動走紅毯，行走狀態再度引發中國網友熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 16
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
福原愛再婚並且懷孕了 江宏傑透過經紀人大方回應
福原愛2021年捲入不倫風波後，結束與江宏傑5年的婚姻。她近日接受日本媒體《女性Seven》專訪，首度證實已與外界稱為橫濱男的A先生完成結婚登記，並透露她不久後便懷孕，將在日本迎接新生命。」對此，前夫江宏傑透過經紀人簡短回應：「祝福。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 31
福原愛再婚橫濱男！挺超巨孕肚現身 鬆吐現況：連我都驚訝
福原愛斷開江宏傑後距今已經4年，而她也將事業重心移往中國發展，沒想到今（22日）福原愛拋出震撼彈，證實再婚懷孕，對象正是過去被拍到的緋聞橫濱男，她挺超巨孕肚受訪時也鬆吐最新現況。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
獨家／余家昶遺孀悲痛憶亡夫 擲筊問是否「入祀忠烈祠」
為了阻擋張文，57歲的余家昶在北車以肉身阻擋兇嫌，卻遭砍傷送醫不治，遺孀強忍悲痛，現身處理後事，靈堂遺照也曝光。22日下午台北市社會局長也前往靈堂，提到捷運站紀念碑及入祀忠烈祠等問題，余太太只說，只希望能隨時看到老公，會擲筊問問他的意見，低調向社會大眾致謝。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 27
維多利亞惹毛兒子！ 布魯克林封鎖貝克漢全家...聖誕團圓破滅
英國明星貝克漢一家家庭失和風波盛傳已久，如今又傳出長子布魯克林（Brooklyn Beckham）與家庭關係再惡化，在社交媒體上全面封鎖了自己的父母與弟妹，讓這個全球知名的家庭在聖誕節前夕陷入尷尬與心碎的境地。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 10
復出等時機／獨家！當醫師娘忙育兒 愷樂消失6年釋復出訊號
2020年捲入羅志祥感情風波後，「蝴蝶姐姐」愷樂以近乎人間蒸發的方式，從大眾視野中撤離。這1,000多個日子裡，她低調和醫師老公結婚，2年前透過社群驚喜宣布生子，生活恬淡而幸福。據悉，在朋友和粉絲的鼓勵下，她有了復出的念頭，並向本刊透露近況，這也是愷樂消失幕前6年來，第一次回應媒體。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 59
經紀起風波／獨家！韓籍啦啦隊大舉輾壓 林襄收入斷崖崩跌數百萬
帶起台灣職棒啦啦隊風潮的始祖林襄，近來不僅價碼、聲勢早已被韓援李多慧超越，連今年啦啦隊員前十大人氣排行，她都只位居第6，前5名都是韓籍女孩；本刊接獲爆料，原來林襄近來幾乎呈現被冷凍的狀態，原因竟是跟一手捧紅她的經紀人閨密、同時也是掌管球團「小龍女」的總經紀人莉奈因為帳目問題鬧僵，加上價碼居高不下，導致她有行無市，業外工作反被其他啦啦隊員低價撿走的狀況。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 40
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 23 小時前 ・ 1
阿信重摔後發聲「我的腦袋沒摔壞」 揭補位朱孝天主因：這不是所有人最期待的畫面
「五月天」阿信昨（12╱22）與言承旭（Jerry）、吳建豪（Van Ness）、周渝民（仔仔）在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，他卻發生踩空跌落舞台的意外，今早他也在臉書發聲，還原補位朱孝天的原因，並報平安表示：「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好。」太報 ・ 5 小時前 ・ 37
阿信演唱會跌落2米高舞台 親自發文「醫院檢查一切平安」
根據現場目擊者描述，阿信在靠近搖滾區觀眾時未察覺已接近舞台邊緣，突然踩空跌落舞台下方。意外發生後，離他最近吳建豪趕緊衝上前去關心，工作人員也迅速上前協助，觀眾驚訝尖叫，氣氛一度凝重。儘管手部見血，阿信展現敬業精神，在短暫休息後隨即回到舞台完成演出，獲得全...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 55
陳仙梅減齡演出挨轟 花十多萬醫美維修
八點檔女星陳仙梅今（22日）現身民視《豆腐媽媽》記者會，50歲的她演媽多年，這次在新戲要叫自己小兩歲的演員潘奕如「媽媽」，不諱言演員名單出來後在網路上被攻擊，「說我塞了多少錢，剛開始真的沒辦法接受。」她為此花了十多萬醫美並且積極瘦身，無奈說：「我盡力了！」鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 13
獨家／丟丟妹心臟痛急診 打嗎啡全身紅腫險休克
丟丟妹近日消失直播多日，據查是他上週因心臟部位劇烈疼痛，一向好勝的她，竟痛到大哭，男友趕緊帶她急診送醫，送醫後為了止痛打嗎啡無效，還出現嚴重過敏反應，她長年過勞，也因此緊急安排檢查。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 17
台灣到底怎麼了！狄鶯悲痛發聲心疼員警 「都是政治人物的錯」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導台北捷運19日發生隨機傷人事件，導致4死11傷的悲劇，27歲的張姓嫌犯分別台北車站及中山商圈投擲煙霧彈、持長刀攻擊民眾，最...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 53
女主播帶2歲兒用餐遇不友善店家 不公開店名原因曝光
主播秦綾謙2022年和藝人廖科溢結婚，隔年11月生下兒子，晉升一家三口，沒想到日前帶著2歲兒子出外用餐，卻遇到不友善的店家，就連年僅2歲的兒子都明顯感受到對方的態度，讓秦綾謙無奈表示：「我們招誰惹誰了啦」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13