林鳳營挾「全場最低價」殺回好市多 4大天王CP值殘酷比拼

「你發現了嗎？那罐消失9年的牛奶回來了。」今年12月，好市多（Costco）冷藏區投下一顆震撼彈。曾經因「滅頂風暴」遭秒買秒退的味全林鳳營，悄悄換上「崙背」產地限定包裝，以每瓶約229元的破盤價重返戰場。

這一次，味全不打廣告，而是用價格說話。本報整理出好市多4大熱門鮮乳品牌，將林鳳營、科克蘭（Kirkland）、義美、豐力富進行殘酷比拼，看看誰才是真正的CP值霸主。

林鳳營：每公升62元的「價格屠夫」

這款標榜雲林崙背單一乳源的鮮乳，是目前好市多架上「唯一」單瓶販售的大容量鮮乳（3.685L）。 最讓競爭對手頭皮發麻的是價格。換算下來，每公升僅約62.1元。這不僅是全場最低，更直接殺穿了鮮乳市場的行情地板。味全策略明顯：用「崙背」淡化品牌爭議，再用「超殺低價」測試消費者對通膨的耐受度與對歷史的記憶力。

科克蘭：地位動搖的神主牌

長年霸榜的好市多自有品牌科克蘭，每公升約73.8元。 它的優勢在於獨特的「加熱味」與超長保存期限（ESL殺菌技術），是許多拿鐵愛好者的首選。然而，近年來科克蘭飽受缺貨與漲價之苦，價格已不再無敵。面對林鳳營這次低價突襲，科克蘭「便宜大碗」的招牌正受到嚴峻挑戰。

義美：死忠粉絲的防線

售價最高之一的義美（每公升約76.3元），主打「台灣良心」與成分單純。 儘管價格硬是比林鳳營貴了一截，但義美擁有一批重視食安、堅持「用新台幣下架」的死忠客群。對於這群人來說，喝的不只是牛奶，更是價值觀。義美與林鳳營在架上的對望，儼然是台灣消費光譜的兩個極端。

豐力富：小眾但強勢

每公升飆破97元的豐力富，走的是截然不同的路線。 來自紐西蘭的草飼乳源，讓它擁有極度濃郁、甚至接近奶粉與保久乳的特殊香氣。雖然單價最高（約97.3元/L），但其獨特口感難以被取代，穩穩佔據了「重乳控」的市場。

價格戰能洗刷記憶嗎？

隨著林鳳營重返好市多，當林鳳營與科克蘭的價差拉大到每公升10元以上時，消費者的「荷包」是否會戰勝「道德」？從目前網路上「便宜就買」與「堅決抵制」兩派激戰的聲浪來看，這場回歸之戰才正要開始。