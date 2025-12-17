林鳳營消失9年重返好市多 味全能破滅頂魔咒？

還記得9年前那場轟動全台的「秒買秒退」滅頂行動嗎？當時好市多（Costco）成為抵制頂新集團的主戰場，無數林鳳營鮮乳被退貨銷毀。然而，就在今年12月，眼尖的消費者發現，這罐曾經的「爭議王者」已經悄悄回來了。

睽違9年，林鳳營這次不打大張旗鼓的廣告戰，而是祭出「產地限定」與「破盤低價」兩大殺手鐧，試圖在好市多的乳品大戰中殺出一條血路。

標榜「崙背乳源」 味全試水溫

走進好市多冷藏區，一罐超過3公升、標榜「崙背乳源」的大容量牛奶赫然在列。仔細一看上面的品牌標示，這是味全旗下的林鳳營。

據了解，這款「林鳳營崙背鮮乳」於12月初陸續舖貨至全台門市。業界分析，味全此舉堪稱步步為營，首先，選用「崙背」這個雲林酪農區的黃金招牌，試圖用產地品質淡化品牌爭議；其次，策略性地避開了傳統林鳳營包裝，改以更接地氣的設計降低消費者的心理防線。

巨無霸包裝 售價僅約229元

而林鳳營選擇在此時回歸，時機點也選得極為精準。好市多自有品牌「科克蘭（Kirkland）鮮乳」長期霸佔銷售榜首，但近年來飽受海運成本與缺貨之苦，價格已不如以往親民，甚至一度實施限購；而另一大巨頭義美鮮乳，價格則相對硬挺。

味全此時以229元的價格切入，直接挑戰了市場行情的地板價。對於那些對價格敏感、且對當年食安風暴記憶模糊的消費者來說，這無疑是一個巨大的誘惑。

網戰火重燃：記憶與荷包的對決

消息一出，網路社群立刻炸鍋。在好市多相關的臉書社團中，兩派意見激烈交鋒。「堅決不買！台灣人不要太健忘！」死忠抵制派網友痛批，認為企業誠信問題不該被時間沖淡，揚言將繼續拒買。 然而，現實的風向似乎正在轉變。不少務實派網友直言：「都過9年了，味全現在的品管可能比誰都嚴」、「229元真的太香，科克蘭常缺貨，這罐剛好補上」、「好喝比較重要」。