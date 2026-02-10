林鴻南進軍百貨業？ 花86億元吃下台北101股權15％

林鴻南買下台北101約15％股權，意外成為黑馬。（本刊資料照）

今（10）日金管會發出公告，台北101股權標售案開標，宏泰集團透過宏泰人壽與呈達投資聯手出擊，以每股38.72元得標，成功取得2.2億股、約15%的股權，計算下來，宏泰集團將投入資金約86億378萬元。

有意思的是，宏泰集團雖取得得標資格，交易仍未最終定案。存保公司表示，將於明（11）日正式通知台北101現有股東，也就是具備優先承購權的股東。依規定，現有股東可行使「優先承購權」，選擇是否以相同的每股38.72元價格承購該批股權，並須於3月5日下午5時前回覆意願。

若現有股東（包括泛公股陣營或日商伊藤忠等）決定行使權利，宏泰集團恐將與這筆股權失之交臂；反之，若股東放棄或逾期未完成簽約，則由得標人依程序完成交割。原本出手擬標1％的證交所，則因為林鴻南出手全部拿下台北101的15%股權，這次終於出手也跌破眼鏡外界眼鏡。

