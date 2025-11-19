林麗批宜縣府「自家空間閒置、外租花不停」 浪費公帑

宜蘭縣政總質詢，縣議員林麗抨擊縣府「自家空間閒置、外租花不停」，浪費公帑到離譜。（圖：林麗提供）

宜蘭縣政總質詢於今（ 十九） 日下午輪到縣議員林麗質詢直批宜蘭縣政府多年持續投入預算進行公共建設，但議員林麗在近期審查預算與巡察各單位時，卻發現令人震驚的事實-明明縣府握有多處自有廳舍、宿舍與辦公空間，卻仍持續花費大筆租金向外租借辦公室，形成「一邊閒置、一邊租屋」的矛盾現象，不僅造成公帑浪費，也顯示公有資產管理長期缺乏制度與完整盤點。

林麗建議導入「使用效益評估制度」，每年針對所有廳舍與宿舍進行使用率盤點，凡使用率偏低者應提出改善或活化計畫，避免資產長期閒置；同時強化跨局處空間共享與再利用，減少外租支出並降低行政成本。讓資源被妥善利用，而不是被閒置、被浪費、或永遠沒有被看見。

林麗指出，縣府位於中山路三段的一棟價值上億元廳舍，目前被規畫作為員工宿舍，租金低到令人難以置信，十三間宿舍加總每月僅收約一點七萬元；但另一邊，各局處每月卻要支出超過十餘萬元向外租借辦公空間，其中勞工處銀髮族人才服務據點一年租金高達六十萬元，稅務局也以每月四點八八萬元承租菸酒查緝倉庫，甚至衛生局因空間不足還需額外租倉庫作業。林麗直言：「明明有空間卻不使用，卻還要花人民的錢出去租，這已不是個案問題，而是縣府整體管理機制失序。」

她強調，更嚴重的是，多處宿舍長期空置十年以上，不僅荒廢，也完全未見縣府提出活化計畫；廳舍的使用現況、宿舍入住率、租賃收益、局處外租費用等資訊也未完整公開，讓公有資源在黑箱狀態下流動。她質疑：「哪些宿舍閒置？閒置多久？有沒有提出活化計畫？何時完成？到現在，縣府沒有一份完整的盤點表。」

除了空間閒置與外租並存，林麗也點出「空間重複使用與預算重複編列」的制度性問題。有些單位手上明明有可用空間，卻同時編列預算租外部辦公室，導致資源被切割、浪費，甚至拖累行政效率。

其中勞工處的空間分散最為明顯。青年事務科被安置在羅東文化工場，青年創生基地在中興文創，導致青年想找資源卻在不同地點間奔波。林麗表示，不少民眾向她反映「不知道青年事務科在哪」「要問服務卻跑錯地方」，顯示縣府青年政策散落各地，也形成溪南、溪北資源不均。

林麗建議，與其讓服務四分五裂，不如將青年事務與青年創生業務整合，形成「一站式青年行政中心」。她也提出完整方案，包括考慮將勞工處整體遷入中山路三段的上億元廳舍——該地點坪數足夠，甚至可一次容納勞工處所有科室與青年基地，讓原本一年六十萬的外租費用不再浪費，同時活化公有空間，提升行政效率。

林麗強調：「我們不是要追究誰的責任，而是要讓公產使用更合理、更有效率。」為了杜絕同樣狀況再度發生，她要求縣府應儘速建立一套完整的「公有建物管理資料庫」，由縣府統一掌握所有廳舍、宿舍、倉庫、外租與閒置資訊，並定期更新、全面公開，讓所有公產流向都能接受社會監督。