果嶺公園年燒1700萬！議員質疑恐排擠預算 陳其邁：歡迎企業認養

全台首座高球場再利用的生態綠地「高雄果嶺自然公園」將於10月10日正式對外開放。高市府工務局提供



高雄果嶺自然公園開放後獲市民好評，但一年高達1700萬元的養護成本引發關注。高市議員陳善慧今（11/28）質疑，龐大費用恐排擠其他公園維護預算，建議開放企業認養或民間活動租借以增加收入；對此，市長陳其邁表示，果嶺公園單位維護成本與衛武營相近，歡迎企業加入認養行列。

占地70公頃的果嶺自然公園為全台首座由高爾夫球場轉型的生態公園，於10月10日開放，園區保留原有丘陵地形，並規畫7.2公里步道，串聯草原、林帶與水塘，提供多樣化的休憩綠地，其面積相當於高雄美術館園區外圍的2.3倍。

廣告 廣告

陳善慧指出，果嶺公園一年養護經費高達1700萬元，若長期維持如此規模的支出，可能壓縮其他公園翻新與維護所需資源，並建議市府比照大型運動賽事或園區經營模式，開放民間企業舉辦家庭日、活動租借或馬拉松等大型活動，以增加收入、平衡成本。

對此，陳其邁表示，衛武營都會公園約40公頃，每年維護成本介於1200萬至1400萬元，換算後單位成本與果嶺自然公園相當，並無特別偏高。他強調，果嶺公園未來若有企業願意認養，市府將樂見其成，如同台北大安森林公園透過企業參與，已有效減輕政府財政負擔。

陳其邁進一步指出，高雄綠地面積為六都最高，但公園維護人力與北市仍有十倍差距，公園處的預算雖逐年增加，但仍需兼顧老舊公園翻新與新設施維修，「公共空間不能完全依賴民間認養，政府基本預算與人力也必須同步提升」。

更多太報報導

高雄三星警涉性騷摸臀 受害女喊告！民代爆她遭恐「官很大！」

進香募款竟成恐嚇廠商工具 高雄里長蔣福山10年後再涉貪遭押

財劃法修惡衝擊曝...林智鴻轟柯志恩「黨意壓過民意」：壯大台北、扼殺高雄