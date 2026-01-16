果嶺公園有許多視線死角 鄭孟洳促應檢討保全人力

市議員鄭孟洳提醒公園處，果嶺公園面積高達七十公頃，且有許多視線死角，建議應重新檢討保全人力是否充足，以保障廣大遊客的安全。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員鄭孟洳十六日提醒公園處，果嶺公園面積高達七十公頃，且有許多視線死角，建議應重新檢討保全人力是否充足，以保障廣大遊客的安全。

鄭孟洳說，她到高雄目前最熱門的果嶺自然公園散步，除了感受新設施的活力，也特別留意環境維護狀況。沒想到在巡邏點位上，發現了中國品牌的巡邏感應設備。

鄭孟洳進一步說，過去高雄市議會曾針對委外保全公司提供中國品牌監視器的狀況進行過討論，後來也建立了嚴格的規範，這些細節往往是資安防護最容易被忽略的地方。

鄭孟洳指出，她在議會，特別與公園處林燦銘處長討論：市府每年編列高達一千多萬元的保全費用，針對包括果嶺公園、澄清湖園區、中都濕地、凹仔底森林公園、右昌森林公園、新光公園、崗山仔及衛武營都會公園等大型綠地進行維護。這些公帑除了保全人力編制，也應落實相關規範，選用最安全、可靠的設備。

鄭孟洳認為，除了資安問題，建議應重新檢討保全人力是否充足，以保障廣大遊客的安全。

她表示，感謝林處長現場展現積極態度，允諾會針對中國品牌設備立即進行處理，並同步檢討保全人力配置。她會持續追蹤，讓大家在公園散步不只開心，更感到安心。