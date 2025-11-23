果嶺公園缺乏遊客中心 高市府協商球場還建物

高雄市果嶺公園占地遼闊，卻遭民眾反映缺乏餐飲與盥洗空間，議員盼市府能善用原有球場所留下的建物空間。（任義宇攝）

高雄果嶺自然公園於今年10月對外開放，廣大70公頃面積卻僅有幾間臨時廁所，不少民眾覺得略微不便，議員建議果嶺自然公園能導入餐飲、盥洗空間，並妥善運用原高雄高爾夫球場留下的2棟多功能會館。對此，高雄市公園處表示，目前建物產權仍在俱樂部手上，正積極協調，若產權成功返還市府，再進行後續規畫。

果嶺自然公園開幕後，公園處雖於現場以貨櫃屋等方式，搭建約7間臨時廁所，但整個園區占地遼闊，明顯不夠民眾使用。高雄市議員湯詠瑜透露，無論是服務處或1999市民專線，都接獲不少民眾反映園區缺乏盥洗空間，也希望可以有旅客服務中心，提供遊客休息，甚至可以用餐的場所。

湯詠瑜認為，因公園所在位置為水源保護區，依法不得興建全新建物，而原高雄球場所使用的2棟會館建物，就很適合改建為遊客服務中心使用，提供遊客休息、用餐，也可在建物內陳設高雄球場歷史，留下過往名人比賽重要記憶。

不過，由於建物地上產權仍在球場經營方手上，且在球場停業改建為公園之前，建物就存有耐震能力不足疑慮，遭市府祭出斷水斷電處分，並貼上封條告示禁止進入，湯詠瑜盼市府能積極協調球場經營方返還建物，才能實施後續整修與運用。

對此，公園處說明，果嶺自然公園現有建築物，目前仍為社團法人高雄高爾夫俱樂部所有，且建物尚未符合安全法規，現況仍為禁止使用狀態，市府仍在積極與俱樂部協商，希望能將建物騰空返還，或是無償贈與市府，以利後續規畫，提升公園遊憩品質。