果嶺公園驚現中製巡邏感應設備 議員要求高市府強化資安

鄭孟洳於議會進行預算審議時，特別與公園處林燦銘處長就資安問題進行討論。（翻攝鄭孟洳臉書）

超夯景點驚見中國製資訊設備！高雄市議員鄭孟洳日前前往最熱門的「果嶺自然公園」散步，除了感受新設施的活力，也特別留意環境維護狀況。沒想到在巡邏點位上，發現中國品牌的巡邏感應設備。

高雄市議員鄭孟洳前往「果嶺自然公園」，赫然發現中國製巡邏感應設備。（翻攝鄭孟洳臉書）

鄭孟洳表示，過去高雄市議會曾針對委外保全公司提供中國品牌監視器的狀況進行過討論，後來也建立了嚴格的規範，這些細節往往是資安防護最容易被忽略的地方。

今（16日），鄭孟洳於議會進行預算審議時，特別與公園處林燦銘處長就資安問題進行討論。她指出，市府每年編列高達 1,000 多萬的保全費用，針對包括果嶺公園、澄清湖園區、中都濕地、凹仔底森林公園、右昌森林公園、新光公園、崗山仔及衛武營都會公園等大型綠地進行維護。這些公帑除了保全人力編制，也應落實相關規範，選用最安全、可靠的設備。

除了資安，鄭孟洳也向林處長提醒，果嶺公園面積高達 70 公頃，且有許多視線死角，建議應重新檢討保全人力是否充足，以保障廣大遊客的安全。

鄭孟洳說，公園處也展現積極態度，允諾會針對中國品牌設備立即進行處理，並同步檢討保全人力配置。她會持續追蹤，讓大家在公園散步不只開心，更感到安心！

