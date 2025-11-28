果嶺自然公園升級開跑！陳其邁：企業加入、高雄公園更進化

▲市長陳其邁28日赴議會總質詢，針對轄內公園更新與維護、治水清淤等議題答詢回應。

重視高雄公園更新維護 陳其邁歡迎企業參與 強調傾聽民意、公民參與滿足市民需求

【記者 王苡蘋／高雄 報導】高雄果嶺自然公園為全民共享的綠色休憩空間。議員關心每年增列1,700萬元養護經費是否排擠其他公園維運需求，建議市府推動開源節流。市長陳其邁今（28）日答詢表示，以衛武營都會公園為例，兩者面積相仿，維護成本自然相近；未來將借鏡台北大安森林公園企業認養模式，歡迎企業與社會團體共同投入，減輕市府財政負擔。

陳其邁表示，公園綠地是市民生活品質的重要指標，公園綠地管理預算增加，即反映市府持續重視公園翻新與維護。他強調將落實傾聽民意，讓公民參與成為公園改善的核心，打造更多具特色與共融設計的場域，滿足不同年齡層與族群的使用需求。

此外，對於議員提及青年返鄉與還地於民政策，陳其邁回應，市府將兼顧國土保安及農民權益，並依中央法制規範妥適研議。同時針對旗山溪、美濃溪治理與清疏議題，他說明流域方向與堤防條件，並承諾持續向中央爭取相關治水預算，全力確保居民安全。

最後，議員關注首屆「世界原住民族傳統運動會」將於114年12月10日至12日在屏東縣及高雄市舉行，高市府原民會主委阿布斯指出，台灣首次主辦的國際級原住民族傳統運動盛會由中央原民會主辦，高雄籌組卡那卡那富隊、拉阿魯哇隊，以及布農族隊，目前共計3隊138人參與，競賽項目包含傳統射箭、傳統樂舞、鋸木、傳統拔河、傳統摔角、撒網、傳統划艇、傳統路跑、傳統負重、浮潛競速等，其中傳統划艇場地於高雄市蓮池潭水域運動中心舉行，期待藉由運動賽事與文化交織，促進原住民族文化交流互動，讓台灣原住民族精神、藝術與文化被世界看見。（圖╱高市府提供）