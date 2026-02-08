果嶺自然公園春節接駁強化轉乘 高捷衛武營站發車

（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄市政府交通局今天表示，今年春節期間調整公車運輸接駁規劃，將黃2D果嶺公園接駁公車調整由捷運衛武營站5號出口發車，盼強化捷運與公車轉乘服務。

交通局今天發布新聞稿指出，高雄果嶺自然公園春節接駁公車營運期間自2月14日至2月22日，2月16日除夕當天不營運，由捷運衛武營站5號出口發車。

搭乘捷運民眾可自5號出口出來，即可看到黃2D公車候車區，提供捷運站點直達高雄果嶺自然公園的服務，沿途停靠澄清湖站及圓山路站。

廣告 廣告

此路線自捷運衛武營站發車前往果嶺的首班車為上午6時45分，自果嶺返回捷運衛武營站的末班車為下午6時10分，班距約20分鐘、每天提供33車次，便利民眾透過捷運轉乘公車輕鬆抵達果嶺自然公園。

除調整黃2D路線外，原有橘12區間車於春節假期也維持行駛，但除夕不營運，提供長庚醫院站往返高雄果嶺自然公園服務。

橘12區間車自長庚醫院站發車前往果嶺的首班車為上午8時，自果嶺返回長庚醫院站的末班車為下午6時，班距約40分鐘、每天提供16車次服務。

接駁公車收費方式比照市區公車，採里程段次計費，民眾可投現金或使用電子票證搭乘；黃2D及橘12區間車行經站點及即時到站資訊可下載「高雄iBus+」APP查詢。

交通局表示，春節期間，果嶺自然公園周邊人潮與車流較多，建議民眾多利用捷運轉乘黃2D公車前往，不僅可節省尋找停車位時間，也有助於維持整體交通順暢。（編輯：陳仁華）1150208