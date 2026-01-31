果嶺自然公園機能缺失 鄭孟洳籲相關局處攜手改善

市議員鄭孟洳表示，在實際走訪過果嶺自然公園，在交通配套、急救設施，與園區機能等方面，都有可以再精進的地方，希望市府相關局處能攜手改善。（取自鄭孟洳臉書）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員鄭孟洳卅一日表示，在實際走訪過果嶺自然公園，她認為交通配套、急救設施，與園區機能等方面，都有可以再精進的地方，希望市府相關局處能攜手改善，未來她也會持續在議會爭取預算。

鄭孟洳說，果嶺自然公園周邊的 YouBike 站點租借率偏高，且接駁公車不只是假日才需要，建議球場路入口增加YouBike數量、新增平日接駁車服務，讓交通更順暢。

鄭孟洳認為，若能在入口處的平面圖上，加上不同的散步路線建議，並標示每條路線「走一圈大約需要的時間」，同時完善雙語標示、再規劃身障友善路線，會更符合親子、長輩、外地遊客與行動不便者等多元族群的需求。園區內可愛的「報路鳥」路牌可以更完善。

她提到，園區平面圖上尚未標示 AED 位置，打開「急救先鋒 APP」也無法顯示相關資訊。希望能儘速補齊這些救命資訊，並同步評估增加 AED 設置點，同時，園區內也有男女廁所比例失衡的問題。

鄭孟洳指出，果嶺自然公園面積高達七十公頃，但目前僅有六名保全人員巡邏，人力明顯不足，應適度增加巡守人力，才能顧及整體安全，另外應立即處理並汰換中國品牌巡邏回報設備。