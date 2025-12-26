果嶺自然公園 球場蛻變城市綠肺

記者孫建屏／專題報導

高雄市「果嶺自然公園」，曾是高雄人耳熟卻陌生的私人高爾夫球場，園區廣達 70公頃，串聯起草原、森林與水塘等多元地貌，今年10月10日正式開放後，迅速成為各年齡層民眾喜愛的休閒場域和打卡熱門景點，為這片承載歷史記憶與自然生態的綠色天地，寫下歷史新頁。

低干預設計 保留自然生態

果嶺自然公園位於鳥松區、鄰近澄清湖的廣大綠地，在民國40年代曾被規劃為高爾夫球場，並長期作為管制且私人使用的空間，少了人為的破壞與干擾，意外保留完整的自然環境與生態資源。高雄市政府收回並重新整備後，蛻變為全臺第一座由高爾夫球場轉型的自然公園。

開園後即吸引了大量遊客，不論是平日或假日，從孩童到銀髮族皆能在此找到適合的活動，市府以「低干預設計」為原則，保留原有地景，廣闊草原適合家庭野餐、親子遊戲；步道則吸引健行、慢跑的愛好者。水塘、林地提供賞鳥與生態觀察的機會，不僅是都市人親近自然的好去處，更是高雄落實《柏林城市自然公約》的具體展現。

豐富多樣植栽 攝影熱門景點

園區擁有 90多種鳥類，包括二級保育類的大冠鷲與鳳頭蒼鷹，還有七里香、大葉桃花心木、榕樹與樟樹等多樣植栽，生態豐富多樣。第1洞果嶺的荷花池是觀賞水鳥的絕佳地點，15洞果嶺稜線則常見大冠鷲盤旋，18洞果嶺觀景平臺能遠眺北大武山，曾被高爾夫球雜誌認證為「全臺最南的果嶺」，具有獨特的地理與文化意義；而第10洞果嶺湖畔的落羽松倒影，更是攝影愛好者的熱門取景點。

此外，園區與鄰近的澄清湖風景園區、雙湖森林公園串聯，形成 470公頃的生態水漾綠廊，整體範圍比紐約中央公園還要遼闊，大幅提升都市綠地比例，讓自然生態得以延續，也讓人感受到城市與自然的和諧共生。

果嶺自然公園的成功轉型，將封閉的土地轉化為全民共享的公共資源，高雄市政府未來計畫持續推動導覽活動與生態教育，讓更多人認識這片土地的歷史與自然價值，也歡迎民眾跟著公園的球洞一起去打卡，走進這處城市綠洲，享受休閒的生活情調。

果嶺自然公園的開放，為工業高雄市開闢出一處多元生態的城市綠洲。（記者孫建屏攝）

園區內的第18洞果嶺，曾是臺灣最南端的果嶺。（記者孫建屏攝）

民眾可隨意在園區內坐臥、玩樂，享受大自然下舒適的情調。（記者孫建屏攝）

園區內遍植各種植物和花卉，隨手一拍就是美景。（記者孫建屏攝）

高雄市「果嶺自然公園」今年10月10日正式開放，為全臺第一座由高爾夫球場轉型的自然公園。（記者孫建屏攝）

民眾與原來的果嶺拍照打卡。（記者孫建屏攝）

園區內的步道長達7.2公里，提供散步、慢跑的絕佳安全場域。（記者孫建屏攝）

交通資訊

順遊景點