果敢4大家族被抄了！23人遭判死 詐團首腦也被押解回中

中國公安部自2023年1月起，展開「打擊緬北涉我電詐犯罪專項行動」，先後剷除果敢4大家族（又稱緬北4大家族），共有23人被判處死刑，並將佘智江、陳志等電詐頭目押解回國。近日中國官媒《央視》公開押解畫面，強調會對電詐追到底，「不勝不休。」

綜合中媒報導，近日在柬埔寨相關部門配合下，公安部將重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志押解回國。公安部表示，將繼續加大對電詐犯罪的打擊力度，對首要分子依法嚴懲、該判死刑的堅決判處死刑，並對在逃人員公開通緝，正告犯罪分子及早投案自首，爭取從寬處理。

浙江省溫州市中級人民法院日前一審公開宣判明家犯罪集團案，明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明、吳森龍、傅雨彬等11人被判處死刑；楊正喜、傅成志等5人被判處死刑、緩期2年執行；其餘被告分別被判處無期徒刑及有期徒刑，並處罰金、沒收財產等附加刑。

廣東省深圳市中級人民法院一審宣判白家犯罪集團案，白所成、白應蒼、楊立強、胡小姜、陳廣益5人被判處死刑；李福壽、李志德2人被判處死刑、緩期2年執行；多名被告被判處無期徒刑及有期徒刑，並依法適用沒收財產、驅逐出境等附加刑，體現對電詐犯罪「零容忍」的司法態度。

