果昔配方有撇步！專家曝「香蕉＋莓果」營養暴跌84％

果昔配方搭配不當可能導致營養價值大幅流失。食安專家韋恩指出，將香蕉與富含黃烷醇的水果如莓果、葡萄等一同打汁，會使體內實際吸收的黃烷醇比例驟降八成四，讓原本想補充的營養素幾乎失效。

果昔配方搭配不當可能導致營養價值大幅流失。（示意圖／Pexels）

食安專家韋恩在其臉書粉專「韋恩的食農生活」中分享，許多人飲用果昔是為了攝取多酚，特別是對心血管健康與抗發炎有益的黃烷醇。然而，加州大學戴維斯分校（UC Davis）最新發表的研究指出，若想讓健康促進效果最大化，果昔配方的搭配至關重要，尤其莓果類水果不應與香蕉混合。

「這並非表示香蕉不好，而是用途不同。」韋恩強調，若目標是補充黃烷醇，例如來自莓果、葡萄或可可等食材，果昔中就不應添加香蕉。此時，建議搭配低「多酚氧化酶PPO」的食材，如鳳梨、柳橙、芒果或優格等。

若想讓健康促進效果最大化，果昔配方的搭配至關重要，尤其莓果類水果不應與香蕉混合。（示意圖／Pexels）

韋恩進一步說明，香蕉適合與一般水果搭配，但不宜與高黃烷醇食材一同打汁。這意味著果昔並非可隨意混搭，也不是水果種類越多就越營養。若要從果昔中獲取最大營養價值，配方搭配才是關鍵。

韋恩建議，民眾在製作果昔時應留意食材間的相互影響，避免營養素被破壞。特別是想補充特定營養素時，更需注意食材的科學搭配，才能真正達到健康促進的效果。

