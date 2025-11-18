果汁三杯750元！ 當晚竟變660元 客：比股票誇張 業者澄清

一名顧客在台南的水果店購買三杯果汁共計750元，但當晚詢價時同樣組合卻變成660元，價差高達90元。（圖／TVBS）

台南一名消費者到了中西區府前路上一家水果店，買了哈密瓜牛奶、酪梨牛奶以及葡萄牛奶，三杯750元，沒想到，晚上致電問價卻變成660元，當天價格浮動大，讓顧客嚇壞比股票還誇張，業者澄清水果的成本與量多量少都會影響價格，買賣前都會事先報價。

一名顧客在台南的水果店購買三杯果汁共計750元，但當晚詢價時同樣組合卻變成660元，價差高達90元。（圖／TVBS）

這家位於台南中西區府前路的水果店提供各式新鮮水果與現榨果汁，製作過程中會將水果與布丁打勻後過濾，以確保口感細緻滑順。讓消費者感到不解的是，每次詢問的價格都不同，白天親自到店購買三杯果汁需要750元，晚上電話詢價則變成660元，價格如同股票般波動。

廣告 廣告

業者表示店內使用的水果品質好，成本相對較高，加入的配料不同或比例不同都會影響價格。（圖／TVBS）

消費者表示，店家在製作果汁時並未事先告知價格，直到結帳時才得知三杯果汁總價750元，平均一杯約220至250元。更令人困惑的是，朋友晚上打電話詢問時，價格變成每杯200元，而隔了兩個小時再次詢問，得到的價格又與200元不同。

對此，業者解釋，若顧客要求「打濃一點」或「不要加太多水」，表示需要製作較濃的果汁，不能加水，這種情況下會事先告知價格，一杯可能要200多或300多元。業者強調，店內使用的水果品質好，成本相對較高，加入的配料不同或比例不同都會影響價格。

店內牆上有標示部分果汁價格，業者強調在交易前都會事先報價。（圖／TVBS）

雖然店內牆上有標示部分果汁價格，但大多數標價都不超過100元。業者進一步說明，葡萄牛奶一杯標價180元，但若製作成原汁則要200多元，因為成本不同。然而，店內原汁果汁確實沒有明確標價，以量與品質為基礎的定價方式可能讓消費者產生疑慮。

其他消費者則認為，單價高低是因人而異的看法。為避免類似糾紛，消費者與業者在交易前應充分溝通，明確了解價格，以免產生不必要的誤解。

更多 TVBS 報導

燒臘便當160元！ 網友：骨頭竟比肉多 店家反擊喊告

噁！男點外送收「結塊臭酸」黑豆漿 總公司：門市商品均正常

密室逃脫民宿？ 嗶卡開不了門沒人理 業者：已退費

寵物電動車爭議延燒！ 議員、業者隔空互槓開撕

