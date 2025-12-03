「果汁之王」百香果能提升免疫 營養師：3類人要節制
百香果因集結多種水果香氣而有「果汁之王」美譽，營養密度極高且升糖指數僅約30，是兼具美味與健康的優質水果。營養師林俐岑指出，百香果富含維生素C、膳食纖維、維生素A與鉀離子等營養素，對人體有多重健康益處，但腎臟病、糖尿病與胃部功能不佳者需謹慎攝取。
林俐岑在臉書粉專「林俐岑營養師的小天地」發文表示，在營養診間衛教時，一般民眾對於百香果的份量不太清楚如何拿捏，時常聽到患者一口氣吃了5、6顆百香果。她強調，百香果雖然營養豐富，但仍需注意適當份量，一份水果約為兩顆百香果，對應的可食果肉重量約為70至85公克，或一般飯碗的半碗量。
在促進腸道健康方面，百香果若連籽一起食用，膳食纖維含量非常高，每100克約含5.3克，比許多蔬菜還高，能促進腸道蠕動、緩解便祕，並增加飽足感，有助於體重控制。林俐岑提醒，百香果的膳食纖維主要集中在黑色的籽，若想獲得完整的排便效果，建議連籽一起食用，但若腸胃較敏感，務必細嚼慢嚥，將籽咬碎再吞，以免外殼過硬刮傷胃黏膜或造成消化不良。
百香果含有豐富的維生素C，具抗氧化作用，有助於美白肌膚、合成膠原蛋白與增強免疫力。林俐岑建議，飯後食用或搭配富含鐵質的食物，如深綠色蔬菜、牛肉，可大幅增加鐵質的吸收率。此外，百香果的果肉富含類胡蘿蔔素，能維持在暗處的視覺，保護黏膜健康，對於預防乾眼症很有幫助。
在心血管保健方面，百香果含有豐富的鉀離子，有助於排出體內多餘的鈉，幫助消水腫，並維持血壓穩定，保護心血管健康。林俐岑分享，剛買回來的百香果若表皮光滑，通常酸度較高，可在室溫下放置幾天，等到表皮呈現皺縮狀，這時熟度最高，酸度降低，香氣與甜度都會達到頂峰。
林俐岑也提供多種食用建議，包括用百香果取代果醬搭配無糖希臘優格，是極佳的蛋白質加纖維組合；製作涼拌青木瓜或沙拉時，用百香果汁取代美乃滋或過多的糖，天然酸甜又健康。她強調，為了最大化吸收營養並減少對腸胃的負擔，選擇適當的食用方式很重要。
針對特殊族群，林俐岑提醒，胃部功能不佳者因百香果酸度高，易刺激胃酸分泌，且種子堅硬難消化，有胃潰瘍、胃炎或容易胃食道逆流的人，不要空腹吃，且最好去籽。腎臟病患者方面，百香果屬於高鉀水果，腎臟代謝鉀功能異常者需嚴格控制份量，避免引發高血鉀症。
糖尿病患者雖然百香果屬於低GI水果，但仍含有果糖，林俐岑建議每天以2顆為限，約等於1份水果的份量。她強調，百香果營養價值高，但仍需依照個人健康狀況調整攝取量，才能真正達到健康效益。
