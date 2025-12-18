「果汁之王」穩血壓又護心！表皮變皺更甜？營養師揭「3種人」少吃

記者鄭玉如／台北報導

百香果富含膳食纖維、維生素C、A及鉀，幫助肌膚美白、促進腸道蠕動，連籽一起吃營養更高。（示意圖／PIXABAY）

「果汁之王」百香果不只美味，且營養價值高。營養師林俐岑提到，​百香果富含膳食纖維、維生素C、維生素A與β-胡蘿蔔素、鉀離子，有助於促進腸道蠕動、美白肌膚、保護心血管健康。百香果雖然營養，但胃部功能不佳、腎臟病、糖尿病患者，食用時仍要控制份量。

林俐岑在臉書粉專指出，​百香果（Passion Fruit）屬於「低升糖指數（GI值）」水果，含有豐富的膳食纖維，若連籽一起吃，膳食纖維含量非常高，每100克約含5.3克，比許多蔬菜還高，能夠促進腸道蠕動，緩解便秘，並能增加飽足感，有助於體重控制。

再來是​維生素C，具有抗氧化作用，有助於美白肌膚、合成膠原蛋白，並增強免疫力，同時促進飲食中的「鐵質」吸收；以及「維生素A與β-胡蘿蔔素」，保護黏膜健康，幫助預防乾眼症；還有鉀離子，有助於排出體內多餘的鈉，幫助消水腫、維持血壓穩定。

林俐岑提到，若想提高百香果營養吸收，建議「連籽一起吃」，膳食纖維主要集中在黑色的籽，但腸胃較敏感者一定要細嚼慢嚥，咬碎籽再吞。另外，選「皺皮」的比較甜，表皮光滑通常酸度較高，​可在室溫下放置幾天，等到表皮呈現皺縮狀，香氣、甜度都達到頂峰。

林俐岑最後提醒，百香果營養豐富，但不一定適合每個人，若胃部功能不佳、腎臟病、糖尿病患者，食用時仍要注意份量，百香果​雖然屬於低GI水果，但仍含有果糖，建議每天以2顆為限（約1份水果）。而胃潰瘍、胃炎或容易胃食道逆流的人，不要空腹食用，且最好去除籽再吃。

