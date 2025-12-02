「果汁之王」護心又穩血壓！營養師推4吃法 更香甜、營養加倍
記者鄭玉如／台北報導
百香果有「果汁之王」的美譽，美味且營養密度高。營養師林俐岑提到，百香果含有豐富的營養素，包括膳食纖維、維生素C、維生素A與β-胡蘿蔔素、鉀離子，有助於美白肌膚、促進腸道蠕動等，並分享4種吃法讓營養吸收極大化，例如連籽一起吃、選擇「皺皮」的百香果，香氣與甜度都達頂峰。
林俐岑在臉書粉專提到，百香果雖然酸甜，但屬於「低GI（升糖指數）」的水果，其富含膳食纖維，可說是腸道清道夫，有助於促進腸道蠕動，緩解便秘、增加飽足感、體重控制；以及維生素C，具抗氧化作用，幫助美白肌膚、合成膠原蛋白，並增強免疫力。
再來是維生素A與β-胡蘿蔔素，百香果的果肉富含類胡蘿蔔素，能夠維持在暗處的視覺，保護黏膜健康，對預防乾眼症很有幫助；最後是鉀離子，幫助排出體內多餘的鈉，消除水腫，並維持血壓穩定，保護心血管健康。
林俐岑說明，若想提升百香果的營養吸收，建議「連籽一起吃」，能夠獲得最大纖維量，百香果的膳食纖維主要集中在黑色的籽，不過腸胃若較敏感，建議細嚼慢嚥，將籽咬碎再吞，第二是選「皺皮」的比較甜，表皮光滑時通常酸度較高，可在室溫下放置幾天，等到表皮呈現皺縮狀，此時熟度高、酸度降低，香氣與甜度達到頂峰。
另外，搭配「含鐵質的食物」，百香果富含維生素C，飯後食用或搭配含鐵質的食物，如深綠色蔬菜、牛肉，可大幅增加鐵質的吸收率。最後是「替代高熱量佐料」，例如百香果優格，用百香果取代果醬，搭配無糖希臘優格，是極佳的蛋白質與纖維的組合。
林俐岑提醒，百香果雖然營養豐富，但並一定適合每個人，若是胃部功能不佳、腎臟病或糖尿病患者，食用時仍要控制份量，建議每天以「2顆為限（約1份水果）」，而胃潰瘍、胃炎或容易胃食道逆流的人，不要空腹食用，且最好去除籽再吃。
