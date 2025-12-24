果然匯台北新光三越站前店來了！逾200道料理環遊世界：7道限定料理…占地260坪逾300個座位超多

饗賓集團旗下人氣蔬食Buffet「果然匯」再度展店，周二(12/23)於新光三越13樓開幕，占地260坪，擁有312個客席座位。這是繼去年5月明曜店租約到期後，重返台北市中心。 果然匯全台有6間店，年營收挑戰8億。看好蔬食市場，饗賓品牌策略部副總李仲康表示，明年會再開1~2家店，地點預計會在信義區及台中。

「12年前在日本有健康蔬食Buffet，這是新興的店型，台灣的人口結構和日本很像，我們覺得未來台灣也會有這個需求。」

2013年4月17日，第一家果然匯在台北明曜百貨開幕。李仲康時任營運長。在料理部分，以「帶你的味蕾環遊世界」為概念，提供200道各國蔬食，包括日、韓、新馬、歐美等。

構想源於過去吃蔬食的人選擇不多，不是生冷的沙拉，就是豆製品及加工品，「如果我是吃蔬食的人，為什麼我的選擇這麼侷限？」他說明，果然匯希望讓客人體驗到美食的盛宴。

▲果然匯提供逾200道料理。圖／饗賓集團提供

研發菜色有2重點 風味更滿足

為此，李仲康說明，研發料理有2個重點，一是香料要更多元，如：泰式酸辣、咖哩等，風味的堆疊。二是口感的層次，食物要能增加咀嚼，吃得更滿足。

「我們過去從來沒有做蔬食，想法可以更跳脫，例如：椒麻雞，將菇做成排，很適合不茹素的人，風味上很容易得到滿足。」

明曜百貨店的經營相當成功，擄獲不少素食者的心。2年後，也就是2015年至2017年蔬食市場漸漸成熟，果然匯在短短2年內再開3間店，分別是板橋、桃園統領，及高雄。

▲果然匯進駐新光三越站前店。圖／饗賓集團提供

重返台北市 進駐新光三越站前店

「第二次推升是疫情後，吃得健康對於生活有正面的改變，加上年輕人的生活型態也不一樣，會將蔬食當成美食的選擇。」

果然匯於天母、竹北等地展店，被CNN認證為世界10大素食城市台北的代表餐廳。

李仲康表示，明曜店的表現一直很穩定而且很好，因商場租約到期，只好離開，「台北市中心的蔬食需求是存在的，很多客人會跑到天母、板橋店吃，這2間店的業績有上來。」

果然匯一直希望能重返台北市。新光三越站前店13樓原是特賣會空間，有400~500坪空間，想要開餐廳，找上饗賓集團。評估後決定進駐，並開出2間餐廳，分別是朵頤牛排及果然匯。

▲饗賓品牌策略部副總李仲康。圖／彭蕙珍攝

不用800吃到飽 能引客進來

「新光三越站前店13樓沒有手扶梯（只到12樓），會來消費的客人目的性很明顯。」李仲康表示，這附近有商務客，加上交通很方便，約有2成觀光客。

果然匯的價位相當平實，平日午餐638元，假日及晚餐718元，「百貨商場很講究坪價，我們的單價很實惠，Buffet需要的空間又很大，對百貨來說坪效沒有很高。」

他觀察，近年百貨商場的想法改變了，「他們需要引客型的餐廳，果然匯是目的型消費，會帶客來。」

7道開幕限定料理 開幕有活動

此次果然匯回歸北市，新光站前店特別推出7道開幕限定料理，包括：金桔剝皮椒香櫛瓜麵、適合冬天暖胃的「旬蔬豆乳鍋」、「泰式椒麻酥排」、「金針酥扇」、「菊花豆腐」，以及限定甜點「甜柿乳酪捲」。

▲果然匯開幕限定料理。圖／饗賓集團提供

慶祝開幕，推出好禮3重送，即日起至1月31日用餐並於Google評論打卡贈送品牌茶包禮盒，1月1日至1月7日正式開幕期間用餐並於Google評論打卡，或出示明曜紀念相框，贈送品牌茶包禮盒與造型小燈箱。

1月1日至3月31日於「果然匯」雙北護照集滿站前、天母及板橋3間門市章戳，再享限定優惠。





