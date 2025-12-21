即時中心／林耿郁報導

張文行兇案引發社會人心惶惶，如今又有人持長刀在街上行走！台北市熱鬧的士林夜市，今（22）天凌晨竟有一名男子，手持長刀在街頭來回閒晃。警方獲報後立即循線展開追查，2個多小時即逮捕涉案人，移送法辦。

自知之明？士林警分局表示，今晨0時59分接獲報案，指文林路一帶有男子持刀在街上亂晃，隨即派員趕赴現場並沿路搜尋，同時調閱監視器畫面追查行蹤，最後確認該名持刀男已騎車離開現場。

警方鎖定嫌犯身分為85年次謝姓男子；凌晨2時15分，抵達謝男位於社子的住處逮人，並在其機車內查獲刀具。

廣告 廣告

值得一提的是，謝男遭逮時，身上穿著一件黑色衣服，上面寫著大大的白色「壞人」二字。

初步調查，謝男因遭一名遊民比不雅手勢，心生不滿，憤而持刀外出「討回公道」，但未找到對方。

警方認定謝男行為已對公共安全構成威脅，訊後依違反《社會秩序維護法》第63條第1項第1款「無正當理由攜帶具殺傷力器械」，及同條第6款「以其他方法驚嚇他人，有危害安全之虞」規定，依法沒入刀具，後續將移送法辦。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／果然壞人？張文案後「士林夜市男持刀亂逛」 警迅速逮人

更多民視新聞報導

還敢亂講？43歲台中男稱「大規模隨機殺人」遭逮 深夜羈押禁見

輔大資工生網PO「中山砍人不揪」遭法辦 校方也出手了

張文隨機殺人釀4死11傷 加護病房傷者最新狀況曝光

