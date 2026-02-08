果然是來洗歷史？《世紀血案》疑電影劇本流出「影射史明是兇手」

台獨運動先驅史明。 圖：趙婉淳／攝

[Newtalk新聞] 1980年2月28日美麗島軍事大審受刑人林義雄的母親與兩位雙胞胎女兒在家裡遭到殺害，被認為是國民黨獨裁政權「國家暴力」的代表之一，時過46年命案成為懸案，如今由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，在多位演員相繼發出道歉聲明試圖平息眾人怒火之際，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容，竟將林宅血案的兇手指向台獨運動先驅史明，再度引起輿論譁然。

社群平台流傳的截圖可見，電影劇本透過兩名角色的對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，其中一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但最後又表示：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」相關對話被部分網友解讀為對歷史人物的直接指控與栽贓，再度掀起撻伐聲浪。

電影是否真有此橋段尚未獲製作單位證實，目前不得而知，但網路上已出現不明人士散布「林宅血案是被自己人下手報復的」等言論。對此，史明文物館館長、《史明口述史》企劃協力藍士博透過臉書回應：「沒有不敬的意思，但是有不敬的行為，請問是發一篇新聞稿可以處理的嗎？感謝所有通知我的朋友。這一部電影劇本，確實有透過劇中人物閱讀《史明口述史》後的評論，影射史明（施朝暉1918-2019）組織成員可能與林宅血案有關的情節。」

藍士博說明：「此事本人第一時間便與史明教育基金會董事報告，據了解：1. 該部電影製作單位從未與本會董事或史明先生故舊等聯繫；2. 所謂史明或其組織成員涉案一說，不僅從未於《史明口述史》、《史明回憶錄》中提及，事實上，是案發當時情治單位刻意栽贓、釋放的假線索情報之一。這種直接沿用過去情治單位的說法，未查證史料，未洽詢相關人士，利用影視創作非虛構敘事搬弄是非、顛倒黑白的製作團隊，不僅僅違背創作倫理，更毫無影視專業的基本素養。」

藍士博直言：「我，藍士博，史明文物館館長、《史明口述史》企劃協力在此鄭重呼籲，這部電影不應該上映，我們不需要刻意混淆歷史、消磨良知的不入流作品。我們更應該重新討論：台灣歷史、民主化、轉型正義等議題如何真正成為台灣社會的優先價值；教育場域如何可以真正呈現台灣在解嚴以前的長夜漫漫。舊曆年馬上就要到了，各種層面來說，垃圾就應該要送進焚化爐。大家新年快樂。」

政治評論員溫朗東則在threads發文寫道，網路流傳的劇本有一定可信度，因為它不是直接寫說史明就是兇手，而是用事件數十年後的記者角色去推測，溫朗東直指「這是精心設計的三重撇清責任：一、虛構記者的事後猜想。二、把國民政府的國家暴力責任，轉移到史明組織。三、劇中暗示並非史明直接下命，後人難以究責。」並預告，哪家電影院首映《世紀血案》，他就要去現場抗議。

民進黨立委沈伯洋也在threads指出，「歷史竄改」有兩種不同模式，舊黨國模式的作法是把事件模糊化，目標是讓大家遺忘；而共產黨模式「不是要你遺忘歷史，是要你記住錯誤的歷史」，習慣「移轉加害者」，把悲劇導向「美國幹的」、「日本幹的」，或者「獨派幹的」，。目前《世紀血案》是哪一種方式還不確定，如果是後者，那麼台灣真的是從面對舊黨國，變成要面對共產黨國了。

儘管電影內容是否真如社群平台流傳將「林宅血案」指向史明還不確定，但網友們已經相當氣憤，紛紛留言直呼：「這部電影果然是來洗歷史的」、「如果流出的劇本內容是真的，那麼代表他們正在有計劃性的逐一毀掉我們的民主前輩」、「完全抹殺歷史真相，踐踏台灣人的血淚苦痛！拒看世紀血案！」、「如果世紀血案真的把兇手導向史明，那今天出來說不知情的演員們是不是在說謊？」

