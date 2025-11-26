果然是國軍訓練有素！裝甲兵獨攀失聯6天「靠1招」找到生路

記者陳佳鈴／台中報導

江姓士兵失聯六天全身竟無外傷，奇蹟般地平安存活，還可以清楚對話！而能夠讓搜救人員找到他的關鍵在於他不斷狂吹哨子！（圖／翻攝畫面）

陸軍十軍團586旅一名江姓裝甲兵於21日休假期間，獨自赴和平區挑戰具有中高難度的「八唐縱走」路線，原本在當晚以訊息向女友報平安，表示「剩1公里下山」，未料此後音訊全無，家屬在昨(25日)公布他的最後身影找人，果然就在第六天傳出消息！搜救人員終於在松鶴二溪上游的溪谷找到他。令人驚訝的是，江姓士兵全身並無外傷，奇蹟般地平安存活，還可以清楚對話！而能夠讓搜救人員找到他的關鍵在於他不斷狂吹哨子！

江姓裝甲兵於21日上午7時26分從唐麻丹山登山口出發，先後途經蝴蝶谷；中午12時52分，他在靠近夢幻谷處留下定位座標；下午4時33分成功登上八仙山後立即折返。晚間7時11分，他傳訊息給女友表示「快下山」，定位顯示距離登山口僅剩約1公里，然而自此就失去聯繫。

由於他攀登經驗不多，接獲失蹤消息後，台中市消防局、軍方以及民間團體，總計出動上百人前往搜救，軍方更派遣24名精英特戰人員前往，先是軍方的搜救官兵先聽到哨子聲，再出動空拍機搜索，終於在松鶴二溪上游的溪谷找到他。令人驚訝的是，江姓士兵全身並無外傷，奇蹟般地平安存活；被發現時，他甚至還向救援人員比出大拇指，示意自己狀況良好。

不過江姓裝甲兵所在的位置無法以人力救援，目前消防局正研判後續撤離方式，不排除申請空勤總隊直升機協助運送。

