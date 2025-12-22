果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！

（圖／翻攝自IG)

交往超過10年、被粉絲視為「現實版韓劇情侶」的申敏兒與金宇彬，於20日晚間在首爾低調舉行非公開婚禮，正式攜手步入人生下一個階段。這場婚禮不僅因兩人長跑多年的愛情故事備受矚目，現場嘉賓名單與隨後曝光的婚禮畫面，也讓外界直呼「根本是韓劇名場面成真」。

據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴，眼神交流間流露出多年累積的默契與溫柔。

婚禮地點選在首爾知名的新羅飯店Dynasty Hall，場地整體以純白色系為主軸，白色花藝拱門搭配華麗水晶燈，營造出典雅又不失浪漫的氛圍。雖然是非公開婚禮，但從現場流出的畫面與賓客陣容來看，規格絲毫不輸大型頒獎典禮。司儀一角更由金宇彬多年好友、演員李光洙擔任，熟識的好友負責重要時刻，也為整場婚禮增添溫度。

演藝圈好友的到場祝福同樣成為討論焦點。據悉，婚禮賓客名單星光熠熠，包括BTS成員V、李秉憲、柳俊烈、金泰梨、安普賢、林周煥、南柱赫、孔孝真、嚴正花、李世榮等人皆受邀出席。韓國網友也根據場地、佈置與賓客陣容推估，整場婚禮花費約落在1億韓元左右，低調中仍保有高規格質感。

而婚禮當天最讓粉絲驚喜的插曲，莫過於D.O.（都敬秀）的現身。D.O.與金宇彬私交甚篤，先前在受訪時曾坦言，原本受託在婚禮上獻唱祝歌，但因EXO當天需出席〈MMA〉頒獎典禮，行程衝突之下，確定無法現身婚禮，讓他感到相當可惜。沒想到婚禮當晚，D.O.卻被拍到搭車抵達新羅飯店，在工作人員陪同下進入會場，短暫現身親自送上祝福，立刻引起現場與粉絲一陣驚呼。

據了解，EXO在MMA頒獎典禮上的演出順序較為後段，D.O.幾乎是「抽空快閃」婚禮現場，再趕回頒獎典禮履行團體行程。即便只能短暫露面，他仍選擇親自到場力挺好兄弟，這份義氣也讓不少粉絲直呼感動。

回顧申敏兒與金宇彬的愛情歷程，兩人自公開戀情以來，一直維持低調卻穩定的交往模式。特別是在金宇彬過去面對健康考驗的期間，申敏兒始終陪伴左右，兩人互相扶持的身影，也讓外界對這段感情留下深刻印象。如今走過10年歲月，選擇在眾人祝福中完成婚姻大事，對粉絲而言無疑是最溫柔也最令人安心的結局。

