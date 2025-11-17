果真是輝達? 台積電最年輕前副總李文如換跑道 傳明天上任這職位

台積電前資材管理副總李文如。資料照，取自TSMC



今年7月中旬放棄價值近四千萬股票、辭去台積電資材管理副總職位的李文如（Vanessa Lee），後續動向受到半導體業界高度關注。當時盛傳她將接任輝達（NVIDIA）台灣區總經理，但今天傳出李文如其實加入輝達 WWFO（Worldwide Field Operations）部門，出任企業級用戶相關業務副總裁，並負責掌管輝達在台灣整體銷售。

根據《自由時報》報導，今日傳出李文如果真將跳槽到輝達（NVIDIA）任職，「但有別於先前採購職，她預計本周內上任輝達WWFO副總裁暨掌管台灣銷售業務。」而輝達是台積電AI晶片大客戶，非競爭對手，「且日前黃仁勳專程來台參加台積電運動會，應會先告知台積電董事長暨總裁魏哲家延攬李文如的消息。」

業界人士說，若李文如負責掌管輝達在台灣整體銷售，不必直接對台積電採購，暫時少了甲、乙方角色突然轉換問題，也較不會被過度解讀。

李文如畢業於東吳大學化學系，並取得台灣大學化學碩士學位。她的第一份工作便是台積電製程整合工程師，負責製程缺陷檢查，可說是從晶圓廠第一線工程師一路打底。離開台積電後，她在Google、Apple、Qualcomm等國際一線科技大廠工作，累積採購、供應鏈管理的深厚資歷。

這三家公司都是台積電最大、最關鍵的客戶，也形塑李文如在策略採購與供應鏈管理上的強悍能力。2022 年，她受台積電執行長魏哲家延攬回鍋擔任資材管理處長，隔年 8 月火速升任副總，當時是台積電最年輕的副總，也是僅有的第三位女性副總，年約 50 歲左右。

不過，台積電今年高層人事變動多，包含 TSMC Arizona 董座凱希迪、研發副總余振華皆在本月宣布退休，人資資深副總何麗梅亦轉任企業策略發展組。在所有異動中，以李文如最受市場矚目。她在 7 月中旬提出辭呈，離職隔天（7/14）台積電官網即將她從經營團隊名單移除。

同日，台積電公告 33 張（33,000 股）限制員工權利新股遭收回，理由是「未達既得條件」。依公告日期及發行時間推算，被收回者正是李文如。但台積電未正面證實，僅回應「不評論離職員工」。

根據公開資訊，這批限制員工權利新股於 2024/9/1 發行，恰是李文如升任副總當日。依台積電內部規定，限制股須滿一年才能領 50%，未滿一年離職則一股都拿不到。以當天收盤價 1,155 計算，33 張總計約損失 3,811.5 萬元，若加計 2022、2023 年分年發放的其他限制股，且今天台積電股價收盤為1445元，實際損失價值更高。

李文如離職後，台積電資材管理職務由資深副總兼副共同營運長侯永清接手。其離任也使台積電女性高階主管占比下降。對比台積電年報顯示，副總級以上高階主管共有 28 位，其中 23 人薪酬超過 1 億元，僅 3 人低於 1 億，李文如是其中之一。

