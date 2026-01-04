果粉信仰發威？！iPhone 17首季熱賣 一原因Pro系列成最大贏家

記者李鴻典／台北報導

iPhone 17系列與iPhone Air自九月開賣以來，上市首季展現果粉以規格導向與容量焦慮的行為演變。傑昇通信彙整市調機構公布台灣智慧型手機市場銷售資料，統計9月至11月新舊iPhone銷售數據顯示，iPhone 17系列及iPhone Air共售出超過74萬台，較去年同期的iPhone 16系列顯著成長26%，特別是Pro系列佔品牌總銷量的61%，成為換機潮的主要推力，也確立旗艦機型作為市場獲利動能與消費首選的絕對地位。

iPhone 17系列上市三個月，新舊iPhone的市場價格及銷量排名。

iPhone 17系列及iPhone Air上市三個月反映了零售端最真實的購買選擇。傑昇通信分析，銷售成長的原因，除新機在效能、續航與影像能力持續升級外，蘋果停止支援部分舊機更新、取消標準版128GB容量並調整定價等因素，皆降低果粉換機門檻；此外，雖然AI議題炒得沸沸揚揚，但實際帶動換機的動能更多來自於舊機軟體支援終止的硬性需求，變相推升換機急迫性，讓原本考慮中的舊機用戶提前進場。

進一步觀察新舊iPhone的價格及銷量排名，前五名熱銷機型全數由iPhone 17系列包辦，傑昇通信表示，iPhone 17系列整體銷售成績超乎預期，目前全系列通路價普遍有7%左右的跌幅，加上各大通路搭配舊換新等優惠活動，實際入手價格快速下探，帶動Pro系列機型銷售成績超群，幾乎是果粉換機首選，旗艦機型占比穩定維持品牌總銷量的六成以上。

iPhone 17系列首季在台銷量成長26%：Pro系列穩守六成江山。

在容量選擇上，市場出現顯著的容量跨階現象。雖然iPhone 17 Pro Max（256GB）位居前三名，但銷量較去年同期的前代機型下滑7%，與此相對的是同機型512GB容量的銷量卻暴增83%，對比鮮明；傑昇通信指出，iPhone 17系列容量512GB以上機型的銷量較去年同期翻倍，尤其是標準版iPhone 17（512GB）的單機銷量更是成長超過四倍。傑昇通信指出，隨著高畫質影像、雲端同步與大型應用程式普及，消費者逐漸意識到儲存空間不足的隱性成本，而大容量機型近期也有6%的價格讓利，是催化銷量翻倍成長的關鍵。

呈現不同走向的iPhone Air算是蘋果近年來創新突破較大的一款機型，但市場表現並不如預期強勁，傑昇通信認為，「極致輕薄」對消費者的誘因，往往排在影像功能及續航表現之後，iPhone Air面臨的是性能與售價不對等的評價挑戰，透過13%的通路降幅才勉強進榜；另一方面，前代iPhone 16（256GB）價格出現高達27%的跌幅，價差直逼9千，傑昇通信認為，iPhone 17系列定價策略壓縮新舊機型之間的價格距離，形成激烈競逐，不過隨著舊機庫存快速去化，消費者選擇也回歸實際需求。

輕薄打不贏續航與影像，iPhone Air降價13%才擠進榜。

