果粉可以出手了！這三款iPhone價格開始鬆動

【記者趙筱文／台北報導】2025年12月手機市場迎來年終換機潮，多款手機價格同步下修，其中向來被視為「價格最硬」的蘋果，12月罕見有多款iPhone擠進降價榜，成為本月最受關注的品牌之一。從整體降價結構來看，年底促銷與庫存調節同步發酵，讓iPhone價格出現近年少見的實質鬆動。

從12月門市實際銷售價格觀察，手機單機累計降幅約落在3%至27%，單月降幅約2%至18%，顯示年末大關確實推動通路加快價格調整節奏。而在這波降價潮中，蘋果不僅入榜機型數量佔了3名，且橫跨前代主力機、新世代標準款與全新定位產品，對果粉而言具備高度參考價值。

根據連鎖通路傑昇通信統計2025年12月門市手機銷售價格，蘋果在12月降價榜中共有3款iPhone入榜，是入榜數量最多的品牌。其中，降價幅度最為明顯的是iPhone 16（256GB），相較原價累計下修8,910元，總降幅高達27%，成為12月iPhone機型中降幅最大的代表。傑昇通信分析，隨著新世代產品陸續到位，iPhone 16供給穩定、通路操作空間擴大，使價格快速貼近甜蜜點。

至於推出時間較短的iPhone 17系列與iPhone Air，雖然整體價格仍相對穩定，但12月同樣出現數千元調整空間。其中，iPhone Air（512GB）累計降價金額達5,910元，總降幅約13%，是新機中價格鬆動幅度相對明顯的機型。傑昇通信指出，iPhone Air定位介於標準版與高階機之間，價格下修有助於拉近與主流消費族群的距離，年底換機需求明顯受惠。

另一方面，全台熱銷的iPhone 17（256GB）雖仍維持較高的價格支撐，但12月累計降價金額也來到2,410元，總降幅約8%。傑昇通信認為，對於原本觀望價格是否鬆動的果粉而言，標準版iPhone 17出現實質調整，已釋出正面訊號，搭配年終通路方案，實際入手門檻正逐步降低。

整體來看，傑昇通信觀察，12月的價格變化顯示，即便是保值度高的iPhone，也難以完全置身於年終價格戰之外。隨著促銷檔期推進與通路競爭加劇，iPhone價格結構逐步鬆動，對於打算在年底或農曆年前換機的消費者而言，12月已是近年少見、選擇彈性相對大的入手時點之一。

