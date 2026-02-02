果粉崩潰！iPhone 18今年恐缺席 外媒爆「只剩Pro能買」 19年鐵律恐打破

外媒指出，iPhone 18今年恐缺席，只剩Pro能買，每年秋季推出全系列新機的19年鐵律恐打破。示意圖／取自unsplash

自2007年首代iPhone問世以來，蘋果（Apple）每年秋季推出全系列新機已成鐵律。然而，根據最新供應鏈消息與外媒報導，這項維持了19年的傳統極可能在2026年被打破！據悉，受限於關鍵零組件短缺與策略調整，今年秋季發表會恐將只見到高階的iPhone 18 Pro與Pro Max，而深受大眾喜愛的「標準版」iPhone 18則將延後至2027年才亮相。

《日經亞洲》揭密：記憶體短缺成主因

外媒《日經亞洲》（Nikkei Asia）在最新報導中指出，蘋果此舉並非單純的行銷策略，而是迫於現實的供應鏈壓力，報導以「受記憶體短缺影響，蘋果將在2026年優先推出高階iPhone」為題，詳細分析了蘋果面臨的困境。

報告引述消息來源表示，「此舉旨在優化資源配置，並在記憶體晶片和其他材料價格飆升的情況下，最大限度地提高高階機型的收入和利潤。」簡單來說，在零件稀缺且昂貴的情況下，蘋果決定將有限的資源優先供給利潤最高的Pro系列機型，以確保財報表現。

為了「iPhone Fold」鋪路？

除了晶片荒，另一個導致標準版延後的原因，傳聞是為了蘋果首款折疊機「iPhone Fold」的問世，市場預測，今年秋季蘋果將同步推出眾所矚目的 iPhone Fold。

報告分析，「對於蘋果而言，在大規模生產首款可折疊iPhone時，盡量減少潛在的生產故障至關重要。」折疊機需要更複雜的工業技術與新材料，生產難度極高。為了讓這款革命性產品順利量產，蘋果不得不暫緩標準版iPhone 18的生產線，將產能與品管重心轉移至折疊機與Pro系列上。

除了晶片荒，另一個導致iPhone 18延後的原因，傳聞是為了蘋果首款折疊機「iPhone Fold」的問世。示意圖／取自unsplash

標準版延至2027上半年 或與入門款齊發

對於預算有限、不打算直上Pro系列的消費者來說，這無疑是個壞消息，不過報導也指出，標準版iPhone 18並非被取消，而是預計延後至2027年上半年發布。市場推測，屆時iPhone 18可能會與主打平價市場的「iPhone 18e」一同登場，形成春季發表會的「雙入門」陣容，這也符合蘋果近年來試圖區隔高階與入門市場的策略佈局。

庫克早有暗示？供應鏈壓力未解

事實上，蘋果執行長庫克（Tim Cook）在最近的財報電話會議中就曾透露端倪，他曾提到，AirPods Pro 3目前正面臨供應受限的問題，暗示若非產能不足，銷量本可更高。這番言論間接證實了蘋果供應鏈目前確實處於緊繃狀態，也讓iPhone 18延後發布的傳聞更具可信度。



