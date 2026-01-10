果粉必看！鍵盤設定這招學起來 輸入載具不用3秒鐘

（記者周德瑄／綜合報導）iPhone用戶必學隱藏功能曝光，透過替代文字設定鍵盤載具簡碼，讓網購結帳不再需要切換App複製載具號碼。許多網友在Threads分享，只要進入設定中的鍵盤選項，將載具條碼綁定特定注音，下次輸入簡碼就會自動跳出整串代碼。這項超實用撇步讓果粉大讚聰明，不僅能省下時間，更能避免網頁重整困擾。

示意圖／只要在鍵盤設定中新增字詞與輸入碼，即可快速帶出載具資訊。（擷取自 免費圖庫Pixabay）

這項功能的操作流程非常簡單，使用者只需打開手機內的設定，進入一般選項後點選鍵盤，就能找到替代文字功能。在字詞欄位輸入完整的載具條碼，並在輸入碼欄位設定一組自己習慣的注音縮寫，例如載具的注音首字ㄗㄐ。設定完成後，未來在任何網頁或應用程式的輸入框中，只要打出這組注音，系統就會自動顯示預設的載具編號。

除了載具以外，許多資深果粉也分享進階用法，將經常需要重複輸入的資訊如電子信箱、住家地址、電話號碼，甚至是銀行帳號與信用卡號，全部透過替代文字設定成快捷簡碼。這樣一來，處理表單或購物資訊時就不用再辛苦背誦或來回切換畫面貼上，大幅提升使用效率。甚至有網友建議，可以在簡碼前加上特殊符號，以避免在一般聊天時誤發整串號碼。

