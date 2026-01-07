果粉必看！iPhone「隱藏神功能」揭密 輸入載具不用切換APP

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

為推動電子發票無紙化，財政部鼓勵民眾使用手機條碼載具存雲端、還能自動兌獎。不過不少網購族抱怨，結帳時常得跳出頁面、開發票APP複製載具號碼再貼回來，流程相當繁瑣。近日有網友分享，iPhone其實內建一項設定，不用切換APP，也能快速輸入載具號碼，引發果粉熱烈討論。

（圖／資料照）

該名網友在Threads表示，只要善用iPhone的「替代文字」功能，就能一鍵帶出載具。做法是進入「設定」→「一般」→「鍵盤」→「替代文字」，在「字詞」欄位輸入自己的載具號碼，再於「輸入碼」自訂一組好記的注音代碼（例如「ㄗㄞㄐㄩ」）。之後結帳時，只要在鍵盤輸入這組代碼，系統就會自動顯示並填入載具字串，省去來回切換APP的麻煩。

進入「設定」→「一般」→「鍵盤」→「替代文字」，在「字詞」欄位輸入載具號碼，再於「輸入碼」自訂一組好記的注音代碼。（圖／翻攝iPhone設定）

文章一出，許多iPhone用戶直呼發現新大陸，「怎麼那麼聰明」、「謝謝生活怪物，留友看」。不少人則分享自己使用「替代文字」的方式，「我太懶只打ㄗㄐ」、「或是可以設定 / + 第一碼，因為有的輸入框會有檢核，不是/ 開頭不給輸入」、「信箱、地址、手機、載具我都有設定！超級方便」、「我的所有資訊都是這樣打，搶演唱會票的時候就不用切輸入法了」。也有網友笑稱，因為頻繁需要輸入載具，「已經把載具編號記下來了」。

