果粉快檢查！他打FaceTime卻因「這設定」秒噴5700元 一票網都中了

不少iPhone用戶會利用內建的「FaceTime」撥打免費電話，不過近日卻有網友使用FaceTime與朋友聊天，隔月竟收到5700元帳單，查詢後才發現，原來是手機更新iOS26之後，系統通話自動調整成「行動網路通話」，導致回撥電話後自動切換成一般電信通話，貼文曝光引起熱議。

一名網友在Threads上發文指出，先前使用FaceTime通電話，豈料隔月收到電信費帳單，竟直接飆漲到5659元，其中有4861元為通話費。事後發現，原來是手機系統更新後，「原本從通話紀錄習慣性回撥後，都變成一般的電信回撥」，讓電話費暴增。

原PO表示，若有相同疑慮，可以點選「設定」後，滑到最下方的「APP」選項，點選FaceTime查看是否預設通話為「FaceTime語音」，避免產生額外的花費。

《鏡報新聞網》記者手機目前已更新到iOS26，實際查看後發現系統果真把FaceTime通話設定改為「行動網路通話」，不過下方也同時註記，「你的SIM卡將來撥打和接聽行動網路通話」，並提醒將此可以進行更改。

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛表示「剛剛發現這個月電話費爆貴，為什麼更新之後會直接給我改掉，好險有看到這篇文」、「第一次知道」、「謝謝你的資訊」，也有人建議，若要撥打FaceTime電話，可以直接點選FaceTime APP，不要直接從通話紀錄中點選回撥對象，就不會使用錯誤。



