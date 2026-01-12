果粉快看！iPhone自動選字頻出錯 神人曝3步驟秒自救

iOS更新後，不少果粉發現不僅打字延遲感明顯，自動選字邏輯更是頻頻出錯。（示意圖／Unsplash）





iOS更新後，不少果粉發現不僅打字延遲感明顯，自動選字邏輯更是頻頻出錯，導致訊息誤傳等「災情」。在蘋果官方釋出修復檔之前，社群平台Threads上有神人分享了一項自救密技，經實測能有效改善。

原PO分享，過去曾因為自動選字問題爬了好多次文，儘管多次重開機、重置鍵盤，但問題依舊無法解決，直到近日找到解決方法，傳給身邊親友，大家都覺得很有感。

3步驟自救打字問題

原PO表示，自己在設定選單中摸索許久，意外發現只要簡單幾個步驟就能修復：

廣告 廣告

1. 打開「設定」，進入「一般」。

2. 點選「辭典」。

3. 找到「繁體中文（五南國語文活辭典）」，將其「取消勾選」再「重新勾選」（讓系統重新下載定義檔）。



貼文一出，許多受災戶實測後，輸入法終於恢復正常水準，驚呼「真的有差」、「請收下我的膝蓋」、「這個困擾我們太久了，我一堆有的沒的」、「請問膜拜鍵盤超人的隊伍是從這邊開始嗎」。也有熱心網友補充，將沒在用的語言辭典關閉，只保留繁體中文（五南國語文或辭典）就好。如果屏幕前的你還在為打字而生氣朋友，趕快拿起手機試試看吧！

View on Threads

更多東森新聞報導

告別厚外套 這天高溫有機會飆28度！下波冷空氣時間曝

好市多漲年費先別剪卡 5大隱藏福利「用2次就回本」

妹子高潮後好羞恥「擔心男友不喜歡」網一片共鳴

