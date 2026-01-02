果粉注意！蘋果公布2026年首波「過時產品」名單 iPhone 11 Pro也入列

科技中心／彭淇昀報導

果粉注意！蘋果依照往例會公布「過時產品」（Vintage products），2026年開始包含iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、MacBook Air（2020年）、iPhone 8 Plus（128G）等，都將正式列入過時產品名單，也就是說未來維修將視有無庫存零件可維修為基準。

蘋果公司公布2026年首波「過時產品」名單。（圖／翻攝自Unsplash）

蘋果公司將產品依照出產年份分類，停止5年但不到7年以上銷售被視為過時產品（Vintage products），這些產品將無法在官網上購買，儘管可到官方銷售點進行維修，但必須是有無庫存零件而決定。

在2026年首波宣布的名單包含MacBook Air（2020年，Intel晶片版本）、iPhone 8 Plus（128GB版本）、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPad Air 3（Wi-Fi+LTE版）、Apple Watch Series 5全系列產品。

還有2018年與迪士尼合作推出的「Beats Solo3 Wireless特別版耳機」也將被列入「停產名單」中，雖然iPhone 11 Pro被列為過時產品行列，但仍可以進行iOS的版本更新。

此外，蘋果公司針對已列為過時的產品，將全面停止所有硬體維修服務，授權維修服務提供者也無法再訂購相關零件。不過，Mac筆電在零件供應情況允許下，自該產品最後一次販售日起，最長可享有10年的電池單項延長維修服務。

