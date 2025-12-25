果粉淚別！iPhone停售名單曝光 i16 Pro Max也走入歷史

科技中心／王文承報導

隨著iPhone 17問世，多款舊世代iPhone也同步走入歷史。蘋果近期宣布一次停售25款產品，其中包含7款iPhone，最引人關注的莫過於SE與Plus系列全面退場，象徵蘋果手機產品策略出現明顯轉向。SE系列由iPhone 16e接棒，重新定位為「平價旗艦」；而Plus系列則被全新推出的iPhone Air取代，主打超薄機身設計，但市場反應與銷售表現未如預期。

蘋果產品停售名單曝 i16 Pro Max也掰了



根據外媒《MacRumors》報導，蘋果在推出iPhone 16e後，已於今年2月正式停產第三代iPhone SE。這也意味著，蘋果目前已不再銷售任何配備Home 鍵、Touch ID、LCD螢幕、6吋以下螢幕尺寸，或採用Lightning介面的iPhone機型，全面邁向大尺寸、Face ID與USB-C的產品世代。

回顧SE系列歷史，初代iPhone SE於2016年3月推出，外型設計承襲iPhone 5s，配備4吋螢幕、Touch ID Home鍵，以及鋁合金與玻璃邊框，但內部卻搭載與iPhone 6s系列相同的A9晶片，以「小尺寸高效能」為賣點。隨後，蘋果於2020年與2022年再推出第二代與第三代SE，外型則改以iPhone 8為基礎，延續平價定位。

另一方面，Plus系列同樣走入歷史。自iPhone 14起，蘋果以Plus機型取代mini，提供大螢幕選項，但隨著iPhone Air登場，

Plus系列正式被邊緣化。iPhone 14 Plus與iPhone 15 Plus已於今年停產，iPhone 16 Plus也被視為僅是時間問題。外界普遍認為，在可預見的未來，蘋果將不再推出新的Plus機型。

整體來看，蘋果此次大幅精簡產品線，反映其重新評估市場需求，並透過更明確的機型分級與差異化設計，試圖強化品牌定位與競爭力。這樣的策略調整，是否能獲得消費者與市場的高度認同，仍有待後續觀察。

以下是今年停售的產品：



iPhone



iPhone 16 Pro Max（後繼機型為iPhone 17 Pro Max）

iPhone 16 Pro（後繼機型為iPhone 17 Pro）

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone SE（後繼機型為iPhone 16e）

iPad



iPad Pro（搭載M4晶片，已升級至M5晶片）

iPad Air（搭載M2晶片，已升級至M3晶片）

iPad 10（已更新至A16晶片）

Apple Watch

Apple Watch Ultra 2（後來被Apple Watch Ultra 3取代）

Apple Watch Series 10（後續產品為Apple Watch Series 11）

Apple Watch SE 2（後來被Apple Watch SE 3取代）

Mac



Mac Studio搭載M2 Max和M2 Ultra晶片（已升級為M4 Max和M3 Ultra晶片）

14吋MacBook Pro（配備M4晶片，已升級至M5晶片）

13吋和15吋MacBook Air，配備M3晶片（已升級至M4晶片）

配備M2晶片的13吋 MacBook Air

