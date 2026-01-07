果粉親授「1功能」秒打載具！網嗨：電話、信箱也可以

生活中心／饒婉馨報導

現在許多人買東西結帳時都習慣出示或輸入載具，但幾乎都需要另外切換頁面或App複製載具，有網友就教iPhone用戶必學的「替代文字」隱藏功能，只要在鍵盤設定中，將載具綁定成特定關鍵字，於下次輸入時打出自己設定的簡碼，整串載具就會出現，方法曝光後，立刻被大批果粉讚翻。





果粉揭手機內建「1功能」快速跳出載具！網狂讚：信箱、地址也能設定

上方輸入載具，下方輸入自己習慣的替代簡寫。（圖／民視新聞）

網友在Threads發文表示，常常在網路購物時需要切換畫面去複製載具，再回到原頁面貼上，一來一回很麻煩，還有可能導致原網頁跳掉或重整。然而，透過iPhone內建的「替代文字」功能就可以解決這件事，讓你不用麻煩的來回換畫面。民視新聞網編輯親自實測全過程，首先，找到手機裡的「設定」，再找到「一般」點進去之後往下滑一點，就會看到「鍵盤」，在點選進去後，就會出現「替代文字」選項，進去之以後點擊右上角的加號，就會跳出要輸入的「字詞」、「輸入碼」；字詞要填寫「自己的載具條碼」，輸入碼則是「自己習慣的提示詞」（例如：ㄗㄐ）。

廣告 廣告

果粉揭手機內建「1功能」快速跳出載具！網狂讚：信箱、地址也能設定

在鍵盤打出自己設定的替代文字，就會直接跳出載具。（圖／民視新聞）

最後可以去實測有沒有設定成功，只要打出自己設定的注音簡寫，就會出現自己的載具條碼。網友學了之後，都一致認為超實用「救命你好聰明！！」、「我連卡號、帳戶號碼全部都用快捷鍵盤，不用自己背真的超方便」、「我也會，我打信箱都這樣」、「馬上動手設定了」、「網路真的學得到知識⋯」。





原文出處：果粉揭手機內建「1功能」快速跳出載具！網狂讚：信箱、地址也能設定

更多民視新聞報導

她2年級揭「九九乘法」玄機！管碧玲：3教授都不知

配眼鏡要破萬疑被當「盤子」！內行揭真相竟遭網狂酸

被廟會辣妹「抱頭洗臉」收100元！影片曝光網嗨翻

