果粉都受害！她iPhone鬧鐘「突變靜音」釀悲劇 內行揪元兇：這功能搞鬼

不少人每天一早趕著上班，明明前一晚已設定好鬧鐘，卻還是發生到時間卻沒響的窘境，導致遲到甚至誤事。一名網紅喬迪（Brett Chody）就分享，自己因為iPhone鬧鐘「有震動卻沒聲音」，錯過飛往芝加哥的班機，影片曝光後，引發大量網友共鳴，不少人直呼「也曾遇過同樣的慘痛經驗」。對此，內行果粉也揪出可能的元兇，並分享關閉方式。

喬迪近日在影音平台TikTok（抖音）發布影片表示，自己當天早上錯過飛往芝加哥的航班，原因竟是iPhone鬧鐘沒有發出聲響。她指出，手機鬧鐘雖然顯示正在響鈴，卻完全沒有聲音，直到早上6點半醒來時，才發現班機早已起飛，而該狀態竟持續了長達2小時。

事實上，喬迪並非個案。影片曝光後，瞬間釣出大批苦主，紛紛分享相同經驗，「所以我乾脆每10分鐘設一個鬧鐘，連續設一個小時」、「我只要按了貪睡，後面的鬧鐘就不會再響」、「我的手機也常這樣，真的很詭異」。

根據蘋果官方討論區的網友分析，問題可能出在Face ID設定中的「螢幕注視感知」功能。該功能啟用後，若系統偵測到使用者正在看著螢幕，便會自動降低通知與鬧鐘音量。

有果粉推測，當手機被移動或Face ID誤判使用者正在注視螢幕時，系統可能會將鬧鐘音量自動調低，導致看似「正在響鈴卻沒聲音」。他分享，關閉「螢幕注視感知」功能後，鬧鐘便恢復正常，相關問題也未再發生。

