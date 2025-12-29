果粉、三星用戶也來買？vivo旗艦機X300在台開紅盤 首月銷量較前代成長逾3.5倍

圖為vivo X300。

台灣手機第四大品牌Vivo宣布，在台推出X300系列旗艦手機後，上市首月銷量較X200系列成長超過3.5倍，其中頂規的X300 Pro表現最為亮眼，首月銷售量較上一代X200 Pro成長高達4倍，官方體驗店來客結構亦出現明顯轉變，舊換新比例由原本的2比8、提升至3比7，顯示X300系列已吸引更多新客進店，其中，來自三星與蘋果陣營的轉換用戶占比更高達四成。

vivo指出，X系列自前一代產品開始，即以長焦拍攝、夜間攝影與錄影穩定度作為主要訴求，吸引不少重視拍照功能的消費者。X300系列則在影像系統上進一步強化，涵蓋遠距拍攝、低光源環境與動態錄影等使用需求，鎖定演唱會、旅遊與節慶活動等常見拍攝情境，期望提供更完整的影像體驗。

隨著年末與年節假期接連到來，消費者對手機拍攝需求升溫，vivo表示，X300系列在夜景、人像與錄影功能上的升級，能因應跨年活動、春節走春與家庭聚會等使用場景，讓使用者在複雜光源或人潮密集環境下，仍能保留影像細節。

配合春節檔期，vivo宣布推出期間限定購機優惠，自2026年1月1日至1月31日止，消費者於全台官方體驗店購買X300系列手機，可以1990元加購蔡司2.35倍長焦增距鏡，並享有原廠延長保固12個月及螢幕意外保固12個月等售後服務；持指定機型舊換新，另可享有現金折扣優惠。



