果粉、三星用戶也來買？vivo旗艦機X300在台開紅盤 首月銷量較前代成長逾3.5倍
台灣手機第四大品牌Vivo宣布，在台推出X300系列旗艦手機後，上市首月銷量較X200系列成長超過3.5倍，其中頂規的X300 Pro表現最為亮眼，首月銷售量較上一代X200 Pro成長高達4倍，官方體驗店來客結構亦出現明顯轉變，舊換新比例由原本的2比8、提升至3比7，顯示X300系列已吸引更多新客進店，其中，來自三星與蘋果陣營的轉換用戶占比更高達四成。
vivo指出，X系列自前一代產品開始，即以長焦拍攝、夜間攝影與錄影穩定度作為主要訴求，吸引不少重視拍照功能的消費者。X300系列則在影像系統上進一步強化，涵蓋遠距拍攝、低光源環境與動態錄影等使用需求，鎖定演唱會、旅遊與節慶活動等常見拍攝情境，期望提供更完整的影像體驗。
隨著年末與年節假期接連到來，消費者對手機拍攝需求升溫，vivo表示，X300系列在夜景、人像與錄影功能上的升級，能因應跨年活動、春節走春與家庭聚會等使用場景，讓使用者在複雜光源或人潮密集環境下，仍能保留影像細節。
配合春節檔期，vivo宣布推出期間限定購機優惠，自2026年1月1日至1月31日止，消費者於全台官方體驗店購買X300系列手機，可以1990元加購蔡司2.35倍長焦增距鏡，並享有原廠延長保固12個月及螢幕意外保固12個月等售後服務；持指定機型舊換新，另可享有現金折扣優惠。
更多鏡報報導
聯發科天璣9500火力全開 Vivo X300搶先搭載 11月在台上市
vivo折疊機還是不夠賣 痛失台灣手機三哥寶座 總座怎麼說？
折疊機大戰今日正式開打 vivo折疊機X Fold5在台上市 創下史上最高舊換新「跳槽價」
其他人也在看
不是資費太貴！4G釘子戶還有1,679萬 不升5G最大原因曝光
根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，截至2025年11月底，全台4G用戶數仍高達1,679萬戶，5G用戶則成長至1,163萬戶。儘管5G開台多年、資費方案不斷推陳出新，市場上依舊存在數量龐大的「4G釘子戶」。令人意外的是，這些用戶不願升級的主因，並非多數人直覺認為的「資費太貴」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 83
一卡通發錢啦！手機「完成２步驟」爽領1500元，8200項生活繳費一次搞定
隨著行動支付普及率不斷攀升，民眾對於便利、安全的支付工具需求持續增長。一卡通公司旗下iPASS MONEY APP在此趨勢下異軍突起，下載數量快速成長，成為台灣數位支付市場的重要參與者。一卡通公司近日食尚玩家 ・ 9 小時前 ・ 4
嫌月費貴？5款「買斷app」超夯 多人激讚：一生推
嫌月費貴？5款「買斷app」超夯 多人激讚：一生推EBC東森新聞 ・ 35 分鐘前 ・ 發起對話
陳志明醫師是假的！ AI生成衛教影片、衛福部要查｜#鏡新聞
網路上越來越多AI生成的假醫師影片，最近Youtube上一個號稱陳志明醫師的頻道，就用AI生成畫面音訊，散播糖尿病衛教內容，影片流量最高達到15萬人觀看，讓不少長輩輕信受騙轉傳，其中影片更聲稱台大、北榮找到糖尿病致病元兇，遭台大、北榮出面否認闢謠，更表示查無陳志明這位醫生，衛福部也強調頻道明顯觸法，將追查背後製作者身分。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 2
你的Gmail帳戶還是當年的尷尬英文嗎？ Google新功能讓你「原地投胎」
許多人在學生時期申請Google…民報 ・ 3 小時前 ・ 1
「連衣服都摺不好！」多位新創技術長潑冷水，坦言人形機器人仍是昂貴玩具
儘管馬斯克與黃仁勳高喊「機器人時代降臨」，但在全球人形機器人峰會上，機器人公司的CEO們卻集體潑冷水：從高昂的「安全成本」、技術不成熟、到缺乏訓練數據，業界坦言現在的機器人連摺衣服都還沒學會，更別提真的在工廠或家庭裡派上用場。如果你深信馬斯克說的「2030年遍地都是機器人管家」，來自矽谷第一線的聲音或許會請你先去洗把臉、清醒一下。輝達（Nvidia）創辦人......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 6
台北騎YouBike注意！元旦起投保公共自行車傷害險才能借
台北市去年恢復YouBike前30分鐘免費，使用人次持續攀升，日均超過20萬人次騎乘，交通局說，明年元旦起完成免費公共自行車傷害險投保才能借車，尚未完整者可到YouBike官網或下載官方APP，填寫資料投保。另外，微笑單車預告，明天（28日）凌晨3點到4點，配合中華電信維護更新設備，部分官網和APP自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
比國家級警報快 iPhone新功能更快響 3步驟開啟保命模式
台灣東部海域27日深夜發生規模7.0強震，有部分iPhone用戶表示，手機更新到iOS 26.2後，竟比國家警報更早收到警示，提醒記得更新，並開啟功能；對此3C專家指出，蘋果在最新iOS 26.2系統更新中，加入了「增強安全提示」功能，用戶將iPhone更新至iOS 26.2後，在「設定」中的「通知」，開啟「增強安全提示」與「地震警示」就能即時收到警報。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
網路流量熱區出爐！AI賦能行動網路 電信三雄部署2026跨年夜
隨著全臺各縣市2026跨年晚會卡司陸續公布，跨年夜高密度人流與瞬時流量暴增已成為可預期的網路挑戰，三大電信都表示，已經做好應對跨年的準備。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
超越想象的輕薄「電量怪獸」，HONOR Power 2 真機及規格流出
文章來源：Qooah.com 榮耀旗下 WIN系列因全系搭載 10000mAh 青海湖電池而受到關注，智能手機電池容量正式進入「萬級」時代。而繼該系列之後，榮耀又有一款大電池新機為 HONOR Power 2。 根據已有消息，HONOR Power 2 將提供黑色、橙色與白色三種配色。其背部採用了橫向大矩陣鏡頭模組，右側配有條形閃光燈，上方印有「Power」標識。橙色版本的視覺效果與 iPhone 17 Pro 的星宇橙頗為相近，具有較高的外觀辨識度。 規格方面，該機搭載 6.79吋 1.5K LTPS 直屏，處理器選用聯發科天璣8500 Elite，前置鏡頭為 1600萬像素，後置則採用 5000萬主鏡加500萬副鏡的組合。其內置了 10800mAh 的超大容量電池，並支援 80W 有線閃充。 與上一代相比，HONOR Power 2 不僅在電池容量上突破 10000mAh，成為目前電池最大的智能手機，同時還升級採用了金屬中框。儘管電池容量大幅提升，其機身厚度仍控制在 7.98mm，重量為 216g，相比 iPhone 17 Pro Max 顯得更為輕薄。 這款新機預計將在明年1月正Qooah ・ 16 小時前 ・ 1
擺脫過去中二名稱，Google 逐步開放變更 Gmail 電子郵件名稱
多年來，Google 對帳戶註冊所使用的 @gmail.com 電子郵件地址設下無法更改的限制，這組電子郵件地址同時是登入所有 Google 服務的帳號，如果當初註冊沒有謹慎考科技新報 ・ 4 小時前 ・ 1
台灣大趕進度 蔡明忠喊話當AI的主人
電信三雄齊攻AI，繼中華電信、遠傳強勢切入AI發展領域，台灣大哥大決定急起直追，董事長蔡明忠表示，已有近7成同仁在日常工作中導入AI與RPA（機器人流程自動化），顯示組織已具備與AI並肩作戰的成熟度，期許台灣大能在AI浪潮裡，成為AI的主人，而非工具的奴隸，這才是真正的「AI超人力」。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1
集保推出eCounter手機版 股務服務一機帶著走
為順應行動數位潮流，提升投資人申辦股務事務的便利性，集保結算所規劃推出的「eCounter手機版服務」，將於今（29）日正式上線。未來投資人除了透過電腦外，還可透過手機或平板，以行動自然人憑證或「集保e手掌握」APP申辦的臺網數位憑證登入，於每日7:00至24:00隨時隨地申辦開戶及變更基本資料等事項，開創行動股務數位服務新篇章。eCounter股務事務e櫃台電腦版自5月19日上線以來，深受投資人及發行公司熱烈響應。截至12月25日，已有2,071家上市櫃、興櫃及公開發行公司簽約使用，投資人透過eCounter線上申辦案件近35,000筆，其中以變更銀行帳號申請最為踴躍，占比逾七成。此服務大幅減少投資人親臨股務代理機構辦理的時間與交通成本，提供安全、便利的數位化服務體驗。 ...台灣新生報 ・ 1 小時前 ・ 1
有備無患！通勤族防禦工事升級 隨身自保科技3好物
近期隨機傷人事件頻傳，面對難以預測的風險，「有備無患」才是最好的防守。無論通勤搭捷運、公車或騎車，備好合適的自保裝備，就是對自己與家人負責。與其被動等待，不如主動升級兼顧防護與日常功能的科技好物，讓通勤更安心。Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 3 小時前 ・ 1
保單新戰場3／打造健康生態圈 陪伴保戶
當保險不再只是一紙契約，而是走向事前預防、促進保戶健康的夥伴，壽險業正透過建構「健康生態圈」重新定義與保戶的關係。聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 4 小時前 ・ 13
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
「二刀流」提前1個月回歸 大谷曝速球越投越快原因
旅美日籍球星大谷翔平（Shohei Ohtani）今年在「二刀流」手術後重返投手丘，日本《NHK》製作特別節目《大聯盟選手大谷翔平 2025》提到，大谷不僅提前一個月啟動投手任務，同時球速也超出預期，背後原因也隨之曝光。太報 ・ 8 小時前 ・ 9
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 8 小時前 ・ 452
賴喊一句媒體全嚇到！郭正亮傻眼：自我中心
[NOWnews今日新聞]賴清德總統昨（28）日前往彰化縣溪湖鎮參香祈福，並在現任國民黨籍彰化縣長王惠美、國民黨立委謝衣鳳在場的情況下，公開向鄉親喊話，希望大家全力支持民進黨立委陳素月接棒縣政。對此，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 262