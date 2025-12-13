果菜合作社聯合社辦多元行銷活動 現場調理臺式泡菜等多道創意料理





為讓更多消費者認識並喜愛國產當季蔬果，將其融入日常飲食，農業部農糧署中區分署輔導保證責任中華民國果菜合作社聯合社辦理多元行銷活動，加強促銷臺灣地區當季豐產蔬果產品，於13日上午在田尾鄉怡心園舉辦「國產蔬果多元行銷活動」，現場規劃蔬果展售攤位，邀請民眾一同體驗甘藍等當季農特產品魅力，共同支持國產蔬果。

時序進入初冬，正是品嚐蘿蔔、甘藍、茼蒿、大白菜、菠菜等蔬菜的最佳時節，各式柑橘類水果亦紛紛進入盛產期，冬季的鮮甜美味不勝枚舉。其中國產甘藍近年種植面積約8,200公頃，主要產區位於雲林縣、彰化縣、嘉義縣及臺南市等地。臺灣秋冬季氣候涼冷，非常適合蔬菜栽培，每年11月至翌年2月是甘藍盛產季節，搭配冬季鍋物盛行，更是享用甘藍的最佳時刻。

廣告 廣告

果菜合作社聯合社辦理多元行銷活動 現場調理臺式泡菜等多道創意料理

冬季果品則以柳丁、椪柑等柑橘類作物為主，主要產地為臺中、雲林。柑橘果粒飽滿多汁、清香甜美，富含維他命C、D及多種礦物質，不僅營養價值高，也比其他果品更耐儲放，無論送禮或自用都合適，象徵滿滿「好柑情」。

活動現埸邀請響海鮮關保祐行政主廚現場調理示範臺式泡菜等多道甘藍創意料理，展現國產蔬菜多元的美味風貌。同時，也邀請中部地區在地農友展售當季新鮮蔬果，讓民眾能夠直接選購、品嚐產地直送的新鮮，傳遞國產蔬果優質安心與價值理念。誠摯邀請民眾在日常生活中一同品嚐國產農產品的美味，多加選購國產蔬果，吃得健康、補充營養，把握這一季的鮮甜美味。

更多新聞推薦

● 大溪月眉人工濕地落羽松倒映水岸 冬季限定美景等您來打卡