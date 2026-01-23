果菜攤「大聲公」清晨叫賣、佔用馬路遭開罰77次 住戶抱怨「投訴無果」

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】桃園市平鎮區忠貞市場周邊住戶反映，市場內貿三路一處果菜攤長期使用「大聲公」高分貝叫賣，聲音從清晨約6時起一路反覆播放至中午，噪音穿透住家影響休息。住戶指出，自去年4、5月起多次撥打110檢舉，警方多以到場勸導處理，攤商雖短暫關閉，待警方離開後又再度開啟，讓居民直呼「求助無門」。

果菜攤長期使用大聲公叫賣，聲音大到對面五樓都聽得見。（民眾提供）

住戶說，曾為隔絕噪音自行更換住家隔音玻璃，費用高達6萬多元，但仍難阻大聲公穿透傳入，「五樓都聽得到」。除噪音問題外，該攤亦常將菜籃、攤位向外推至道路雙黃線範圍，造成車流進出市場時更顯壅塞，車水馬龍相當危險，也讓周邊住戶停車、上下班進出受影響。

廣告 廣告

「之前有人去和他理論，結果差點被打。」住戶表示，曾經和附近鄰居一起連署提出抗議，但害怕和對方發生衝突，只能「敢怒不敢言」。

住戶也無奈說，曾通報環保單位到場測量分貝，但攤商疑似熟悉稽查流程，一見到稽查人員出現，便立刻調小音量或暫時關閉，導致難以測得超標數據。就連警察來開單違規佔用道路，攤商也是「理都不理」，連罰單都不繳納，也持續播放噪音，居民就質疑，公權力根本沒有嚇阻效果。

平鎮分局表示，違規佔用道路部分已開出超過77張罰單。（民眾提供）

平鎮分局表示，針對違規設攤佔用道路部分，轄區龍岡派出所除依規定製單舉發逾77次外，亦函請桃園市政府環境管理處配合清除道路障礙。另該違規人違規單罰鍰未依限繳納，均已函請法務部行政執行署桃園分署強制執行。另該攤商使用擴音器妨害安寧部分，龍岡派出所已完成聯署人及違序人詢問筆錄，依社會秩序維護法第72條裁罰。

更多警政時報報導

​【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告