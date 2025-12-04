果蔬原料大躍進！從顏色、纖維到風味重塑潔淨標章新價值

在亞洲市場，潔淨標章已不只是健康訴求，更成為食品配方創新的驅動力。（圖片來源：Food Navigator）

撰文＝編輯部

「潔淨標章clean label」浪潮正推動果蔬原料在食品製造中的應用升級。在2025年於曼谷舉辦的Fi Asia 2025展會上，原料供應商SVZ International亞太區業務主管Simon Hoogenkamp指出：「蔬菜在配方中的應用越來越受歡迎，因為它們天然、糖分更低，甚至比水果更具優勢。」報導指出，果蔬原料不再僅是健康配方中的元素，而是潔淨標章產品設計的核心成分。

亞洲市場強調「簡單、天然、可理解」

在亞洲市場中，消費者對「少加工、無添加、識別度高」的配料有著高度期望。Hoogenkamp表示，亞太地區的消費者重視味覺體驗，希望從配料到口感都能感受到品質。這也使企業開始以蔬菜為配方基底，再搭配水果或天然色素以提升風味與視覺吸引力。

其中，「白色蔬菜」被視為潔淨標章產品的創新策略之一——例如以白花椰菜或其他淺色蔬菜作為「乾淨感」的基底，再以甜菜根等蔬果帶出自然色彩層次。這種設計思維讓產品兼具「自然原料」與「視覺美感」，同時提升消費者的信任感。

縮短供應鏈強化品質 潔淨標章延伸至源頭

Food Navigator報導進一步指出，果蔬原料的來源與供應鏈長短已成為品牌設計潔淨標章產品時的重要考量。Hoogenkamp表示：「鏈路越短，原料越鮮、品質越高。」為此，品牌與原料商正積極縮短運輸距離，甚至將加工廠設於農場或種植區附近，以維持原料鮮度與功能性。

此外，SVZ表示，目標在2030年前讓所有核心原料取得可持續認證。該公司目前處理約35種主要作物，包括甜菜、胡蘿蔔、菠菜、羽衣甘藍，以及草莓、覆盆子與黑加侖等水果。這反映出潔淨標章不僅止於配方層面，更涵蓋從土地、種植到運輸的全程可追溯性與永續性。

從顏色到信任 果蔬原料重塑配料認知

報導指出，品牌在設計潔淨標章產品時，更傾向以果蔬原料替代人工色素、添加糖或高度加工基底。蔬菜因天然低糖、纖維含量高，在亞洲市場尤其受到青睞。以泰國為例，當地消費者口味偏甜，業者需在保持潔淨標章原則與甜味間取得平衡。

由此可見，果蔬原料正以「天然色素＋纖維補強＋味覺平衡」的新方式進入零食、飲料、調味品與烘焙等多個產品領域。對品牌而言，這代表提升「配料識別度」與「成分透明度」的重要契機。消費者看到包裝上標示「甜菜根色素」、「菠菜粉」、「胡蘿蔔濃縮汁」等熟悉成分，比「E 123」或「人工色素」更容易產生信任，讓產品在潔淨標章市場中脫穎而出。

審稿編輯：林玉婷

