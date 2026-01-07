果迷都在用！上班族狂讚 iPhone「1功能」

▲iPhone「勿擾模式」開啟後，可暫時將來電、提示和通知靜音，是不少網友上課、放假、睡覺時常使用的功能。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 有網友近日在社群平台 Threads 發文指出，身邊使用 iPhone 的朋友，竟然多數都會開啟「勿擾模式」，讓他相當驚訝，吸引相當多「果迷」一起討論，並表示此功能非常好用，上班族更是直言「放假必開」。

蘋果手機 iPhone 功能相當齊全，其中「勿擾模式」可暫時將來電、提示和通知靜音，避免被打擾，用戶只要從 iPhone 右上角向下滑動，點選月亮圖示，當畫面變為紫色就表示已開啟該功能，再點一下就能關閉，或是直接設定勿擾時長或設定自動關閉時間。

有網友意外發現，自己身邊使用 iPhone 的朋友，多數都會開啟「勿擾模式」，並發文在社群平台上，不少人也跟著留言討論「晚上就寢時就會打開」、「我都在在上課、上班及休假時使用」、「我24小時開啟」、「睡覺一定要開」、「休假一定要開啟啊！誰想休假還要收到公司的訊息」。

