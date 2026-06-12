果酸換膚害毀容！過期原料重貼標 騙19年「流入各大醫療院所」

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記者陳俞安、徐士庭／高雄報導

高雄一名26歲的女子，4月到皮膚科診所做果酸換膚，結果美容師拿錯濃度，拿成70%，造成臉部嚴重灼傷毀容。衛生局調查，這間知名化妝品公司從2007年就沒有向美國授權原料，疑似私自購買化學原料等器材在民宅當起調配師，產品還流入各大醫療院所，衛生局重罰100萬元，負責人80萬元交保。

高雄一名女子到皮膚科診所做果酸換膚，結果美容師拿錯濃度拿成70%，臉部嚴重灼傷毀容。

女子臉部大面積灼傷，4月她到高雄一間診所做果酸換膚，遭美容師拿錯濃度又停留太久導致毀容，衛生局進一步追查發現果酸早已過期，上游化妝品業者還私自購買原料、空瓶器材等，把民宅當作實驗室。

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衛生局人員來到民宅查扣大批原料還有半成品，這間奇瑩國際有限公司1998年代理美國醫美保養品，但檢方調查，2007年公司就沒有再向美國進口過原料，不僅在自家調配還重新貼標包裝，販售到多家醫療院所，這一騙騙了19年，初估不法獲利約2600萬元。

奇瑩國際有限公司不法獲利約2千6百萬。

當事診所院長：「有名的，我們的一個學長姐也有用採用他們家的一些產品，當然這麼多年來也都沒有什麼太大的問題啦，所以現在聽到這種事情我們是覺得很驚訝啦。他們的進價都是別人的10倍以上，我們當然就是全面停用他們的東西，去檢視一下現在跟我們有合作的這些廠商。」

衛生局藥政科長劉冠吟：「已違反化妝品衛生安全管理法第8條規定，處新台2萬元以上500萬元以下罰鍰。」

負責人涉嫌加重詐欺取財，法院裁定80萬元交保，實際到公司登記地點及辦公室地點都沒有人回應，警衛說已經3、4天沒有看到人，但愛美刷酸到底要怎麼刷才安全？

其他醫師曾哲凰：「有些醫療用的，院所裡可以用的可能高達30％、40％、50％都有，那塗抹在這個皮膚上，你一定要觀察這個對皮膚的反應。」

上游化妝品業者還私自購買原料、空瓶器材等，把民宅當作實驗室。

一般療程分為果酸、杏仁酸，濃度從5%到50%都有，停留時間、操作方式都會影響皮膚反應，要相當留意。這回有化妝品公司被查獲來源不明原料流入市面，大家只能提高警覺。

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