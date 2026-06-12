果酸換膚竟灼傷！高雄檢調揪出經銷商用過期保養品

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今年4月，高雄市衛生局接獲民眾檢舉案件，一名患者在高雄某皮膚科診所接受果酸換膚療程後，臉部出現大面積灼傷情形。衛生局在追查療程使用產品來源時發現，供貨業者並無合法代理資格，且涉嫌自行調製大量來源不明的果酸類化粧品。

高雄地檢署接獲相關情資後，指揮調查局高雄市調查處及高雄市衛生局組成專案小組進行偵辦。檢調人員於10日持搜索票搜索工廠、公司及主嫌住處等3處，並傳喚嚴姓負責人等5人到案。

根據檢方調查結果顯示，嚴姓負責人經營的保養品經銷商自1998年起代理美國某品牌保養品，但2007年後即未再向原廠進口產品原料。嚴男及家人明知庫存商品及原料早已過期，仍涉嫌將過期原料重新裝瓶，重新打印製造日期及有效期限標籤，販售給多家醫療院所。

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更嚴重的是，檢調查出嚴男的公司在未獲原廠授權情況下，委託國內及義大利工廠製造同類產品，再以英文標示及包裝偽裝成原廠進口商品，透過業務人員向醫院、診所及消費者推廣販售。初步估算，相關過期及仿冒產品銷售獲利高達2600餘萬元。

搜索過程中，衛生局人員會同調查人員查獲化學原料、空瓶、標籤噴印機及封膜設備等器材，證實業者自行調配產品後分裝、貼標，再銷售給多家醫療院所使用。

檢察官認為嚴男和子女涉嫌加重詐欺取財及妨害農工商等罪嫌重大，向法院聲請羈押。法院審理後裁定嚴男以80萬元交保，其子女分別以30萬元交保及限制住居。

衛生局表示，業者未經核准擅自製造化粧品，已涉嫌違反化粧品衛生安全管理法規定，將依法裁處2萬元以上、500萬元以下罰鍰，並命業者立即下架及回收相關產品，同時通報各地衛生機關及相關公會協助追查，以防問題產品持續流入市場。

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