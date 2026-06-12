果酸換膚臉全爛！竟是「這原因」惹禍 黑心商人遭逮送辦

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【記者莊曜聰／高雄報導】高雄市衛生局接獲檢舉，有民眾前往皮膚科診所「果酸換膚」，事後臉部竟出現大面積灼傷，檢調追查發現，代理美國某品牌保養品的經銷商，從2007年後就未再進口，還將過期產品重新分裝、竄改製造及有效日期，照樣賣給醫院與診所牟利，前（10）天專案小組發動搜索，帶回嚴姓負責人等5人釐清案情，檢方複訊後聲押，法院裁定嚴男以80萬元交保，擔任公司幹部的兩名子女則以30萬交保。

高雄市衛生局指出，今年4月接獲檢舉，有民眾在皮膚科診所接受果酸換膚療程，事後臉部竟大面積灼傷，追查療程使用的產品來源，發現供貨業者並非合法代理，還自行調製大量來源不明的果酸類化妝品。

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高雄地檢指揮高雄市調處、高雄市衛生局組成專案小組偵辦，調查發現，嚴姓男子為保養品經銷商，1998年起代言某美國品牌，但2007年後就未再向原廠進口，庫存原料、產品都過期，沒丟棄銷毀還重新裝瓶，偽造假的製造日期、有效期限標籤，照樣賣給醫療院所。

專案小組又查出，嚴男委託國內及義大利工廠製造類似產品，在沒取得原廠授權下，又以英文標示、包裝偽裝，透過業務人員前往醫院、診所，或向消費者推廣販售，相關過期及仿冒產品銷售獲利，初步估算約2600餘萬元。

專案小組10日前往搜索嚴男公司、工廠及住處，傳喚相關人等到案，檢方認為嚴男與擔任幹部的子女，涉嫌加重詐欺取材、妨害農工商等罪嫌，複訊後聲押，最後各裁定80萬、30萬元交保並限制住居；衛生局則將依法裁處2萬元以上、500萬元以下罰鍰，要求業者立即下架及回收相關產品。

嚴姓男子及子女販售大量過期及偽品牟利，不法所得粗估約2600餘萬元。衛生局提供

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