果醬、果乾可攜帶回台？防檢署解答了 放錯當場丟棄

不少旅客出國喜歡購入當地零食或伴手禮帶回台灣，但對於哪些食品可以攜帶，大家都霧煞煞。近日一名網友在臉書發問，「日本超商買的果醬能帶回台灣嗎？」引發熱烈討論。多數網友表示可以，但建議放入託運行李，因隨身攜帶若單瓶超過100毫升，可能在安檢時被丟棄。

果醬可攜帶回台灣。（示意圖／Pexels）

原PO日前在臉書社團「日本超商超市便利商店百貨免稅購物分享區」發文詢問，果醬類產品是否能攜帶回台灣？不少有實際經驗的旅客留言分享，「可以，之前朋友去超市買帶回13瓶果醬」、「可以帶，把行李塞好塞滿再回來，記得包好，易碎物品」、「可以，放行李箱託運，我買過很多次」、「確定可以，一定要放行李箱托運喔。」

機場安檢規定中，果醬屬於液體或膏狀物，若放置在隨身行李內，單一容器容量不得超過100毫升，總量也有限制，違反規定只能當場丟棄。實務上，想攜帶較大瓶裝果醬、蜂蜜或果凍類產品，建議一律放入託運行李，可避免安檢時被沒收的風險。

鮮果實禁止攜帶入境，水果乾無須申請檢疫就可以直接帶回。 （ 示意圖 ／資料照）

防檢署進一步說明，加工乾燥植物產品，如水果乾（如葡萄乾、龍眼乾、椰棗乾及乾無花果等）、乾香菇、不含種子之乾燥中藥材、乾燥蔬菜、乾燥花、乾燥植物香辛料，因罹染及傳播植物疫病害蟲等有害生物的風險極低，輸入時無須申請檢疫。

